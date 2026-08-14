صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات ترتفع بنسبة 140% في ‏تموز

سيئول-سانا
أظهرت بيانات أصدرتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، أنّ صادرات البلاد من منتجات هذه التكنولوجيا قفزت بنسبة 140.6% في تموز الماضي مقارنةً بالعام السابق، مدفوعةً بالاستثمارات العالمية المتواصلة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” عن الوزارة قولها: إن قيمة الشحنات الصادرة من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصلت 53.4 مليار دولار الشهر الماضي، بزيادة على 22.2 مليار دولار أمريكي الذي حققته في الشهر نفسه من العام السابق، لافتة إلى أن هذا الرقم هو الأعلى الذي يسجله شهر تموز على الإطلاق.
وارتفعت واردات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 37.3% على أساس سنوي لتصل إلى 18.3 مليار دولار، ما أسفر عن فائض تجاري في هذا القطاع بلغ 35.1 مليار دولار.
وعلى صعيد المنتجات أشارت الوزارة إلى ارتفاع صادرات أشباه الموصلات بنسبة 178.8% على أساس سنوي لتصل إلى 41 مليار دولار، مدفوعةً بالطلب القوي على الرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مبينة أن صادرات الرقائق تشهد ارتفاعاً للشهر السابع عشر على التوالي.
كما أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في صادرات أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات بنسبة 353.9% لتصل إلى 4.9 مليارات دولار، بينما زادت شحنات الهواتف المحمولة بنسبة 62.6% لتصل إلى 1.6 مليار دولار.
وشهدت شحنات الشاشات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.5% لتصل إلى 1.77 مليار دولار، وسط ترقب لإطلاق عدد من طرازات الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز الجديدة خلال النصف الثاني من العام.
وبحسب الوجهة، قفزت الشحنات المُجمّعة إلى الصين وهونغ كونغ بنسبة 194.7%، بينما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 187% ، وزادت الشحنات إلى فيتنام بنسبة 115.7%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 202%، وإلى الهند بنسبة 128.2% على أساس سنوي.