صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات ترتفع بنسبة 140% في ‏تموز

سيئول-سانا‏

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا ‏الجنوبية اليوم الجمعة، أنّ صادرات البلاد من منتجات هذه التكنولوجيا قفزت بنسبة ‌‏140.6% في تموز الماضي مقارنةً بالعام السابق، مدفوعةً بالاستثمارات العالمية ‏المتواصلة في مجال الذكاء الاصطناعي.‏

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” عن الوزارة قولها: إن قيمة الشحنات ‏الصادرة من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصلت 53.4 مليار دولار ‏الشهر الماضي، بزيادة على 22.2 مليار دولار أمريكي الذي حققته في الشهر نفسه ‏من العام السابق، لافتة إلى أن هذا الرقم هو الأعلى الذي يسجله شهر تموز على ‏الإطلاق.‏

وارتفعت واردات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 37.3% على أساس سنوي ‏لتصل إلى 18.3 مليار دولار، ما أسفر عن فائض تجاري في هذا القطاع بلغ ‌‏35.1 مليار دولار.‏

وعلى صعيد المنتجات أشارت الوزارة إلى ارتفاع صادرات أشباه الموصلات بنسبة ‌‏178.8% على أساس سنوي لتصل إلى 41 مليار دولار، مدفوعةً بالطلب القوي ‏على الرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مبينة أن صادرات الرقائق تشهد ارتفاعاً ‏للشهر السابع عشر على التوالي.‏

كما أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في صادرات أجهزة الكمبيوتر ومعدات ‏الاتصالات بنسبة 353.9% لتصل إلى 4.9 مليارات دولار، بينما زادت شحنات ‏الهواتف المحمولة بنسبة 62.6% لتصل إلى 1.6 مليار دولار.‏

وشهدت شحنات الشاشات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.5% لتصل إلى 1.77 مليار دولار، ‏وسط ترقب لإطلاق عدد من طرازات الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز الجديدة خلال ‏النصف الثاني من العام.‏

وبحسب الوجهة، قفزت الشحنات المُجمّعة إلى الصين وهونغ كونغ بنسبة 194.7%، ‏بينما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 187% ، وزادت الشحنات إلى ‏فيتنام بنسبة 115.7%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 202%، وإلى الهند بنسبة ‌‏128.2% على أساس سنوي.‏