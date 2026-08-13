الدولار يتراجع بشكل طفيف متأثراً باستقرار أسعار المنتجين

نيويورك-سانا

تراجع الدولار بشكل طفيف خلال جلسة اليوم الخميس، متأثراً باستقرار أسعار المنتجين في الشهر الماضي، إلى جانب البيانات الصادرة أمس الأربعاء والتي أظهرت ارتفاعاً طفيفاً فقط في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، انخفض بنسبة 0.07 بالمئة ليصل إلى 99.88 نقطة.

وفي المقابل، سجلت العملات الرئيسية مكاسب متباينة، إذ صعد اليورو بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.1536 دولار، وارتفع الين الياباني بنسبة 0.14 بالمئة مسجلاً 159.19 مقابل الدولار، متخلياً عن جزء من المكاسب التي حققها عقب التدخل التاريخي المشترك بين الولايات المتحدة واليابان الشهر الماضي.

كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08 بالمئة إلى 1.3503 دولار، مدعوماً بنمو اقتصادي غير متوقع في بريطانيا خلال حزيران الماضي.

وتأتي هذه التطورات في أسواق الصرف العالمية في ظل حالة من الترقب لتوجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تؤدي بيانات التضخم الهادئة ومؤشرات أسعار المنتجين والمستهلكين إلى إضعاف الاحتمالات بشأن اتخاذ إجراءات تشديد إضافية على أسعار الفائدة.