أرباح ميرسك للشحن تفوق التوقعات في الربع الثاني من العام

كوبنهاغن-سانا

فاقت أرباح مجموعة ميرسك الدنماركية للشحن التوقعات بشكل كبير في الربع الثاني من العام، فيما رفعت المجموعة تقديراتها للأرباح السنوية للمرة الثانية، في ظل ارتفاع أسعار ‌الشحن بسبب الحرب في الشرق الأوسط والطلب القوي.

وذكرت وكالة ” رويترز ” أن أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للفترة من نيسان إلى حزيران بلغت ثلاثة مليارات دولار، مقارنة بتوقعاتٍ بلغ متوسطها 2.12 مليار دولار في استطلاع أجرته الشركة لآراء 11 ⁠محللاً، فيما بلغت الأرباح 2.30 مليار دولار قبل عام.

وقالت ميرسك التي تعد مؤشراً رئيسياً للتجارة العالمية نظراً لمكانتها كثاني أكبر شركة ‌شحن حاويات في العالم: إن سوق الحاويات العالمية لا تزال على مسار تحقيق نمو بنحو أربعة بالمئة هذا العام رغم الاضطرابات الجيوسياسية.

وتتوقع الشركة حالياً أن تتراوح الأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 10.5 مليارات ‌دولار ⁠و12.5 مليار دولار، بارتفاع عن التوقعات السابقة التي تراوحت بين ثمانية و10 مليارات دولار، وأن تتراوح الأرباح التشغيلية الأساسية بين 4.5 مليارات دولار و6.5 مليارات دولار، بارتفاع عن التوقعات السابقة التي تراوحت بين ⁠مليارين وأربعة مليارات دولار.

وزادت أرباح شركة الشحن العملاقة بسبب ما شهدته التجارة العالمية من اضطرابات مثل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وهجمات ميليشيا الحوثيين ⁠في البحر الأحمر، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن.