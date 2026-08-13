فنزويلا تقلص ساعات عمل الموظفين لترشيد استهلاك الكهرباء

كراكاس-سانا

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز تقليص ساعات العمل لموظفي القطاع العام، في إطار إجراءات تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء مع بلوغ الطلب أعلى مستوياته منذ نحو عقد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رودريغيز قولها أمس الأربعاء خلال توقيع اتفاق مع شركة IMPSA الأرجنتينية لاستكمال مشروع محطة كهرومائية في ولاية بوليفار جنوب البلاد: إن الإجراء الجديد سيشمل العمل يومياً إلى جانب اعتماد نصف دوام لجميع الموظفين باستثناء العاملين في القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية.

وأضافت أن الطلب على الكهرباء بلغ 15.726 ميغاواط، رغم أن القدرة المتاحة لا تتجاوز 12 ألف ميغاواط، لافتة إلى أن شبكة الكهرباء الوطنية تواجه ضغطاً كبيراً “ليس فقط بسبب الظروف المناخية، بل أيضاً نتيجة النمو الاقتصادي”.

وكانت الحكومة الفنزويلية وقعت اتفاقاً مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية في شهر حزيران الماضي لإعادة تأهيل وتحديث ‏الشبكة الكهربائية الوطنية في البلاد، حيث أدت الانقطاعات المتزايدة في التيار الكهربائي، خارج العاصمة كراكاس، إلى خروج احتجاجات في أنحاء مختلفة من البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.