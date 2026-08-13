فنزويلا تقلص ساعات عمل الموظفين لترشيد استهلاك الكهرباء

eaa2b9 d1e52e3339f4401c9ca18e6dd72bd6f8mv2 فنزويلا تقلص ساعات عمل الموظفين لترشيد استهلاك الكهرباء

كراكاس-سانا

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز تقليص ساعات العمل لموظفي القطاع العام، في إطار إجراءات تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء مع بلوغ الطلب أعلى مستوياته منذ نحو عقد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رودريغيز قولها أمس الأربعاء خلال توقيع اتفاق مع شركة IMPSA الأرجنتينية لاستكمال مشروع محطة كهرومائية في ولاية بوليفار جنوب البلاد: إن الإجراء الجديد سيشمل العمل يومياً إلى جانب اعتماد نصف دوام لجميع الموظفين باستثناء العاملين في القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية.

وأضافت أن الطلب على الكهرباء بلغ 15.726 ميغاواط، رغم أن القدرة المتاحة لا تتجاوز 12 ألف ميغاواط، لافتة إلى أن شبكة الكهرباء الوطنية تواجه ضغطاً كبيراً “ليس فقط بسبب الظروف المناخية، بل أيضاً نتيجة النمو الاقتصادي”.

وكانت الحكومة الفنزويلية وقعت اتفاقاً مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية في شهر حزيران الماضي لإعادة تأهيل وتحديث ‏الشبكة الكهربائية الوطنية في البلاد، حيث أدت الانقطاعات المتزايدة في التيار الكهربائي، خارج العاصمة كراكاس، إلى خروج احتجاجات في أنحاء مختلفة من البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

مشاركون في معرض عالم الجمال بدمشق: ‏السوق السورية ‏تشهد مرحلة واعدة للنمو والاستثمار‏
وزارة الاقتصاد والصناعة توقع مذكرة تفاهم مع شركة تركية لدراسة فرص الاستثمار في قطاع السيارات
استقرار أسعار الذهب في السوق السورية
انطلاق معرض “خان الحرير” للألبسة الرجالية في حلب بمشاركة 50 شركة وطنية
وزير الطاقة يعلن بدء تنفيذ مشروع محطة زيزون الحرارية بريف حماة باستطاعة 1000 ميغاواط
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك