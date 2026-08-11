وزير الأشغال العامة يبحث توسيع التعاون وتعزيز الشراكات مع السعودية‎

دمشق-سانا
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع القائم بأعمال السفارة السورية لدى المملكة العربية السعودية محسن مهباش، سبل توسيع مجالات التعاون الحكومي والخاص بين البلدين، وتعزيز الشراكات مع الجهات والشركات السعودية في قطاعي الإسكان والأشغال العامة.
وذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة ركز على ضرورة تعميق التعاون مع وزارة البلديات والإسكان السعودية، وتعزيز فرص تنفيذ مشاريع سكنية مشتركة، إضافة إلى بحث إمكانية استضافة وفود من الشركات السعودية في سوريا، وعقد لقاءات مع الجهات المعنية خلال مشاركتهم في معرض دمشق الدولي القادم.
وأكد الوزير عبد الرزاق خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون مع الشركات السعودية في مجالي الإسكان والإنشاءات، والاستفادة من التجارب السعودية الناجحة، بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكات.
واتفق الجانبان على إعداد حزم من المشاريع في قطاعي الإسكان والإنشاءات ومشاركتها مع الجانب السعودي لطرحها، إلى جانب العمل على استقطاب وفود من الشركات السعودية إلى سوريا، وتنظيم لقاءات مشتركة لبحث فرص التعاون والشراكات.
وتندرج هذه المباحثات في إطار الجهود الحكومية السورية لتفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع مشاركة الشركات السعودية في مشاريع البنية التحتية، ولا سيما مع الانفتاح الاقتصادي المتزايد والتوجه نحو إطلاق مشاريع التطوير العقاري والإسكان والتنمية العمرانية.