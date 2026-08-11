وزير الأشغال العامة يبحث توسيع التعاون وتعزيز الشراكات مع السعودية‎

دمشق-سانا‌‎ ‎

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع القائم بأعمال السفارة السورية لدى ‏المملكة العربية السعودية محسن مهباش، سبل توسيع مجالات التعاون الحكومي والخاص بين البلدين، ‏وتعزيز الشراكات مع الجهات والشركات السعودية في قطاعي الإسكان والأشغال العامة‎.‎

وذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي عُقد في ‏مبنى الوزارة ركز على ضرورة تعميق التعاون مع وزارة البلديات والإسكان السعودية، وتعزيز فرص ‏تنفيذ مشاريع سكنية مشتركة، إضافة إلى بحث إمكانية استضافة وفود من الشركات السعودية ‏في سوريا، وعقد لقاءات مع الجهات المعنية خلال مشاركتهم في معرض دمشق الدولي القادم‎.‎

وأكد الوزير عبد الرزاق خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون مع الشركات السعودية في مجالي الإسكان ‏والإنشاءات، والاستفادة من التجارب السعودية الناجحة، بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكات‎.‎

واتفق الجانبان على إعداد حزم من المشاريع في قطاعي الإسكان والإنشاءات ومشاركتها مع الجانب ‏السعودي لطرحها، إلى جانب العمل على استقطاب وفود من الشركات السعودية إلى سوريا، وتنظيم ‏لقاءات مشتركة لبحث فرص التعاون والشراكات‎.‎

وتندرج هذه المباحثات في إطار الجهود الحكومية السورية لتفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري، ‏وتوسيع مشاركة الشركات السعودية في مشاريع البنية التحتية، ولا سيما مع الانفتاح الاقتصادي المتزايد ‏والتوجه نحو إطلاق مشاريع التطوير العقاري والإسكان والتنمية العمرانية.