أسهم أوروبا ترتفع بدعم مكاسب الطاقة

عواصم-سانا‏

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، بدعم من مكاسب قطاع ‏الطاقة مع صعود أسعار النفط، فيما يترقب المستثمرون صدور ‏بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات حول ‏النمو والتضخم ومسار أسعار الفائدة.‏

وذكرت وكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء أن مؤشر “ستوكس 600” ‏الأوروبي ارتفع 0.1 بالمئة إلى 661.39 نقطة، فيما صعد مؤشر ‏قطاع الطاقة نحو 1 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى ‏مستوياتها منذ بداية الشهر.‏

وحدّت المخاوف من أن يؤدي استمرار الاضطرابات في مضيق ‏هرمز إلى زيادة التضخم وتقويض آفاق خفض أسعار الفائدة من ‏مكاسب الأسواق، بينما تراجع مؤشر قطاع السفر والترفيه 0.7 ‏بالمئة بفعل المخاوف من ارتفاع تكاليف الوقود، في حين ارتفع ‏قطاع التكنولوجيا 0.4 بالمئة.‏

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التوظيف في منطقة ‏اليورو وأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، إضافة إلى بيانات ‏الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، بحثاً عن مؤشرات جديدة ‏بشأن مسار أسعار الفائدة.‏

وارتفع سهم شركة “ألكون” 7.5 بالمئة بعد أن رفعت الشركة ‏المتخصصة في أجهزة العناية بالعيون توقعاتها لنتائجها السنوية.‏

وكانت الأسهم الأوروبية أغلقت جلستها أمس الإثنين قرب أعلى ‏مستوى قياسي لها، وسط ترقب المستثمرين حزمة من البيانات ‏الاقتصادية المقرر صدورها خلال الأسبوع الجاري.‏