أسهم أوروبا ترتفع بدعم مكاسب الطاقة

عواصم-سانا
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، بدعم من مكاسب قطاع الطاقة مع صعود أسعار النفط، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات حول النمو والتضخم ومسار أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء أن مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي ارتفع 0.1 بالمئة إلى 661.39 نقطة، فيما صعد مؤشر قطاع الطاقة نحو 1 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الشهر.
وحدّت المخاوف من أن يؤدي استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز إلى زيادة التضخم وتقويض آفاق خفض أسعار الفائدة من مكاسب الأسواق، بينما تراجع مؤشر قطاع السفر والترفيه 0.7 بالمئة بفعل المخاوف من ارتفاع تكاليف الوقود، في حين ارتفع قطاع التكنولوجيا 0.4 بالمئة.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التوظيف في منطقة اليورو وأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، إضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.
وارتفع سهم شركة “ألكون” 7.5 بالمئة بعد أن رفعت الشركة المتخصصة في أجهزة العناية بالعيون توقعاتها لنتائجها السنوية.
وكانت الأسهم الأوروبية أغلقت جلستها أمس الإثنين قرب أعلى مستوى قياسي لها، وسط ترقب المستثمرين حزمة من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها خلال الأسبوع الجاري.