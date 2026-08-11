ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في 9 أسابيع

لندن-سانا



ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في تسعة أسابيع اليوم الإثنين، بدفعة من الزخم الشرائي القوي وسط حالة من الترقب لبيانات التضخم في الولايات المتحدة وفعاليات السياسة النقدية الاحتياطية (البنك المركزي الأمريكي).



وذكرت وكالة رويترز أن الذهب زاد في المعاملات الفورية 0.8 إلى 4376.56 دولاراً للأوقية (الأونصة) وسجل الذهب في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ الخامس من حزيران.



وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.5 إلى 4419.70 دولاراً اليوم الإثنين.



وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3.1 إلى 65.50 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 إلى 1746.50 دولاراً، وصعد اليوم 0.2 إلى 1380.17 دولاراً.



وجاءت هذه المكاسب وسط حالة من التفاؤل حيال وساطة عُمانية محتملة بين إيران والولايات المتحدة، لإنهاء التصعيد في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.