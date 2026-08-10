الأسهم الأوروبية تغلق قرب أعلى مستوى قياسي

لندن-سانا

أغلقت الأسهم الأوروبية جلستها اليوم الإثنين قرب أعلى مستوى قياسي لها، وسط ترقب المستثمرين حزمة من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها خلال الأسبوع الجاري، في وقت واصلت فيه أسعار النفط ارتفاعها بفعل حالة الضبابية المرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط.

وذكرت رويترز أن المؤشر الأوروبي ستوكس 600 استقر إلى حد كبير عند 660.45 نقطة، فيما تصدر قطاع الطاقة قائمة القطاعات الرابحة بارتفاع نسبته 1.3 بالمئة، بالتزامن مع صعود أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي.

وارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 0.9 بالمئة، مدعوماً بصعود أسعار النحاس والمعادن النفيسة، بينما زادت أسهم قطاع التكنولوجيا 0.3 بالمئة.

في المقابل، تصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات الخاسرة، متراجعاً 2.1 بالمئة، مع انخفاض سهم دويتشه تيليكوم 3.2 بالمئة وفودافون 3.1 بالمئة.

كما تراجعت أسهم قطاع الإعلام 1.6 بالمئة، متأثرة بانخفاض سهم مجموعة “دبليو.بي.بي”، أكبر شركة إعلانات في بريطانيا، بنسبة خمسة بالمئة، في حين انخفض سهم منافستها الفرنسية “بابليسيس جروب” 1.4 بالمئة.

وارتفع سهم منصة التداول بلس500 بنحو 2.1 بالمئة، فيما هبط سهم شركة “فيستري” 12.2 بالمئة، وتراجع سهم كوكاكولا إتش.بي.سي 4.8 بالمئة بعد أن خفض بنك بي.إن.بي باريبا تصنيفه للشركة إلى “محايد” من “أداء متفوق”.

وتشير تقديرات مجموعة بورصات لندن إلى أن أرباح شركات المؤشر ستوكس 600 في الربع الثاني من العام الجاري قد ترتفع بنحو 21 بالمئة، مقارنة بتوقعات بلغت نحو 12.5 بالمئة في مطلع أيار الماضي.