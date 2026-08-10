الدولار قرب أدنى مستوياته في شهرين بانتظار بيانات التضخم الأمريكية

هونغ كونغ-سانا



اقترب سعر الدولار الأمريكي من أدنى مستوى له في شهرين مقابل العملات الرئيسية اليوم الإثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم خلال الأسبوع الجاري للوقوف على مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”.



وذكرت وكالة رويترز أن اليورو حقق ارتفاعاً طفيفاً، ليصل إلى 1.1558 دولار، محققاً مستويات قريبة من ذروته منذ منتصف حزيران الماضي، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3490 دولار قرب أعلى مستوى له في خمسة أسابيع.



واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية عند 99.6 نقطة محافظاً على أدنى مستوياته منذ الثاني من حزيران.



وتأتي هذه التطورات في أعقاب بيانات صدرت الجمعة الماضي أظهرت فقدان الاقتصاد الأمريكي وظائف على غير المتوقع خلال شهر تموز، إلى جانب تعديل أرقام الوظائف للشهرين السابقين بالخفض بشكل كبير، ما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتقليص التوقعات باحتمال إقدام البنك المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل.