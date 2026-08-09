المصرف المركزي: استمرار سحب العملة القديمة عبر منافذ ‏السورية للبريد في كل المحافظات ‏

دمشق-سانا
أعلن مصرف سوريا المركزي استمرار عملية سحب العملة القديمة عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في جميع المحافظات، وفق الإجراءات والضوابط الناظمة لعملية السحب.
وأكد المصرف في بيان نشره عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد، أن إجراء عملية السحب لا يتطلب مراجعة مبنى المصرف المركزي في دمشق بصورة مباشرة، حيث يمكن للمواطنين التوجه إلى منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في محافظاتهم وفق الآلية المحددة.
تسهيلاً للمواطنين
وأوضح المصرف أن هذا الإجراء يأتي تسهيلاً للمواطنين ولتخفيف أعباء التنقل عنهم؛ بما يضمن توزيع تقديم الخدمة في مختلف المحافظات، واستكمال إجراءات السحب وفق الأصول المعتمدة.
وأشار المصرف إلى أنه يعمل بالتنسيق مع المؤسسة السورية للبريد على زيادة عدد كوات السحب وتعزيز جاهزيتها بما يسهم في تسريع حصول المواطنين على الخدمة وتسهيلها.
وكان مصرف سوريا المركزي أعلن في السادس والعشرين من شهر تموز الماضي انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة بتاريخ الـ 30 من تموز 2026، بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال، وبدء عملية سحب الأوراق النقدية بدءاً من يوم الـ 31 من تموز2026 على أن تستمر لمدة خمس سنوات.