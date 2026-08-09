المصرف المركزي: استمرار سحب العملة القديمة عبر منافذ ‏السورية للبريد في كل المحافظات ‏

دمشق-سانا‏

أعلن مصرف سوريا المركزي استمرار عملية سحب العملة ‌القديمة عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في ‌‏جميع المحافظات، وفق الإجراءات والضوابط الناظمة ‌‏لعملية السحب‎.‎

وأكد المصرف في بيان نشره عبر قناته على التلغرام اليوم ‏الأحد، ‏أن إجراء عملية السحب لا يتطلب مراجعة مبنى ‏المصرف ‏المركزي في دمشق بصورة مباشرة، حيث يمكن ‏للمواطنين التوجه ‏إلى منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في ‏محافظاتهم وفق ‏الآلية ‏المحددة‎.‎

تسهيلاً للمواطنين

‎وأوضح المصرف أن هذا الإجراء يأتي تسهيلاً للمواطنين ‏ولتخفيف ‏أعباء التنقل عنهم؛ بما يضمن توزيع تقديم الخدمة في ‏مختلف ‏المحافظات، واستكمال إجراءات السحب وفق الأصول ‏المعتمدة‎.‎

وأشار المصرف إلى أنه يعمل بالتنسيق مع المؤسسة السورية ‌‏للبريد على زيادة عدد كوات السحب وتعزيز جاهزيتها بما يسهم ‌‏في تسريع حصول المواطنين على الخدمة وتسهيلها‎.‎

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وكان مصرف سوريا المركزي‎ ‎أعلن في السادس والعشرين من ‌‏شهر تموز الماضي انتهاء مهلة استبدال ‏الأوراق النقدية القديمة ‌‏بتاريخ الـ 30 من تموز 2026، ‏بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة ‏في ‏عملية الاستبدال‌،‏ وبدء عملية سحب الأوراق النقدية بدءاً من ‏يوم الـ ‌‏31 ‏من تموز2026‌‌‎ ‎ ‎على أن تستمر لمدة خمس سنوات.‏

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