الذهب يرتفع الى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع

لندن-سانا



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع، بعدما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية تراجعاً غير متوقع خلال تموز الماضي، ما عزز التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير.



وذكرت رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية صعد بنسبة 2.3 بالمئة ليبلغ 4336.02 دولاراً للأوقية، مرتفعاً بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ 17 حزيران الماضي.



ويتجه الذهب أيضاً إلى تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ 19 كانون الثاني الماضي، بعدما ارتفعت أسعاره بأكثر من سبعة بالمئة منذ بداية الأسبوع، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 2.3 بالمئة إلى 4399.70 دولاراً للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى 63.29 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1747.60 دولاراً، كما ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1381.61 دولاراً، وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.



وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن أسواق العقود الآجلة خفضت توقعاتها لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في أيلول إلى 43.9 بالمئة، مقارنة مع 57 بالمئة قبل صدور تقرير الوظائف، في حين ارتفعت احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير إلى 56.1 بالمئة مقابل 43.2 بالمئة قبل صدور البيانات.



يذكر أن أسعار الذهب شهدت خلال الأشهر الماضية تقلبات حادة متأثرة بتطورات الأوضاع الجيوسياسية وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، إذ يزداد الإقبال عليه عادة في أوقات عدم اليقين، بينما تتراجع جاذبيته مع ارتفاع أسعار الفائدة بسبب عدم تحقيقه عائداً مالياً.