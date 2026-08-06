الذهب يتراجع مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد المخاوف من التضخم

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، متخلية عن مكاسبها المبكرة، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية، الأمر الذي عزز توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفض بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 4233.64 دولاراً للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الثامن عشر من حزيران الماضي، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4291.30 دولاراً للأوقية.

وكان الذهب سجل في جلسة أمس الأربعاء مكاسب تجاوزت أربعة بالمئة، في أكبر ارتفاع يومي له منذ شهر شباط الماضي، مدعوماً بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 1.5 بالمئة إلى 61.13 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1723.20 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6 بالمئة مسجلاً 1371 دولاراً للأوقية.

ويأتي تراجع أسعار الذهب مع تنامي المخاوف من أن تؤدي أي قيود محتملة على الملاحة في مضيق هرمز إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما يعزز توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.