الفاو تحذر من موجة ارتفاع عالمية في أسعار الغذاء بفعل اضطرابات المناخ والحروب

روما-سانا

رجّح كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ماكسيمو توريرو اليوم الأربعاء، احتمال دخول العالم في موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بفعل تداخل عوامل جيوسياسية ومناخية تزيد تكاليف الإنتاج وتقلّص غلة المحاصيل.

وقال توريرو في مقابلة مع وكالة رويترز: “أتوقع أن يبدأ ارتفاع أسعار السلع الأولية بشكل أكبر الآن، وستبدأ زيادة أسعار المواد الغذائية بحلول نهاية العام، ومن المؤكد أنها سترتفع أكثر العام المقبل”.

وأوضح توريرو أن عملية انتقال التأثير من السلع الأولية إلى سعر الأغذية النهائي تستغرق ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، مبيناً أن مضيق هرمز يمثل مشكلة تؤثر على جميع ‌مدخلات السلع والنظم الزراعية.

تأثيرات تمتد لسنوات

وتوقع توريرو أن تكون ظاهرة النينيو المناخية هذا العام قوية للغاية، ما سيؤدي إلى تغيّر كبير في أنماط هطول الأمطار، ويؤثر على أسعار السلع الأولية، ويدفع عشرات الملايين حول العالم إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وتشكل الحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب تأثيرات ظاهرة النينيو مزيجاً خطيراً يدفع نحو ارتفاع تكاليف السلع الأولية، في حين تراجعت زراعة القمح والذرة بالفعل على مستوى العالم في أول ثلاثة أشهر من الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، وتحول بعض المنتجين الأمريكيين إلى زراعة فول الصويا، لأنها تتطلب كميات أقل من الأسمدة.

كما أدت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في روسيا جراء الحرب المستمرة مع أوكرانيا إلى تقليص صادرات الديزل والغاز الطبيعي، وهما عنصران أساسيان في إنتاج الغذاء عالمياً.