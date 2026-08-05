المكسيك تفكك أربع مصافٍ نفطية غير قانونية

مكسيكو-سانا

أعلنت المكسيك تفكيك أربع مصاف نفطية غير قانونية ومصادرة نحو مليون لتر (6300 برميل) من مشتقات النفط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن النيابة العامة المكسيكية قولها في بيان: إن “مراكز معالجة الوقود غير القانونية” التي تم تفكيكها أمس الثلاثاء تكشف عن مرحلة جديدة من تجارة الوقود غير المشروعة هذه”، مشيرة إلى أنّ” الحركة المستمرة للشاحنات الداخلة والخارجة من هذه المصافي، والتي تنبعث من بعضها رائحة الوقود أو تنقل أنابيب صناعية، كانت من المؤشرات التي لفتت الانتباه إلى هذه النشاطات”.

وتقع المنشآت غير القانونية في الولايات الوسطى سان لويس بوتوسي وهيدالغو وموريلوس.

وعلى مدى سنوات انخرطت عصابات الجريمة المنظمة في المكسيك في تهريب الوقود وسرقة المحروقات عبر سحب الهيدروكربونات من خطوط الأنابيب والمنشآت التابعة لشركة النفط بيميكس شبه الحكومية.

وبحسب الأرقام الرسمية، كلّفت عمليات التهريب شركة البترول الوطنية الحكومية في المكسيك “بيميكس” حوالي 530 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2026، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي العام 2019، أدى تشغيل موقع سري لسحب الوقود من منشآت بيميكس في ولاية هيدالغو إلى انفجار أسفر عن مقتل 137 شخصاً.