هبوط أسعار النفط 5% بعد إحراز تقدم في محادثات أمريكا وإيران

واشنطن-سانا



سجلت أسعار النفط عند إغلاقها أمس الثلاثاء انخفاضاً لأكثر من خمسة بالمئة عند التسوية، وذلك إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد تصريحات عن قرب التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في الشرق الأوسط، ما قد يحسن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.



وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت 4.41 دولارات بما يعادل 5.3 بالمئة إلى 79.36 دولاراً للبرميل عند التسوية، وهو أدنى مستوى منذ 13 تموز، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.57 دولارات أو 5.7 بالمئة إلى 75.77 دولاراً للبرميل، في أدنى سعر له منذ ثلاثة أسابيع.



وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن أمس أن هناك تقدماً في المحادثات مع إيران وسلطنة عمان بشأن مرور مزيد من السفن عبر المضيق، لكن دون التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، في حين ذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح المضيق غداً الأربعاء على أقرب تقدير.