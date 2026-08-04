أرامكو: خسارة 2.6 مليار برميل نفط منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط

الرياض-سانا



أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، أن العالم فقد أكثر من 2.6 مليار برميل من النفط منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، محذراً من تراجع المخزونات العالمية رغم الإجراءات المتخذة لتحويل مسارات الإمدادات.

وأوضح الناصر وفق ما ذكرت رويترز، أن إعادة بناء المخزونات المستنفدة، في حال استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، قد تستغرق نحو 18 شهراً بمعدل متوسط يبلغ 2.1 مليون برميل يومياً.

وأشار إلى أن أرامكو تمكنت من الحفاظ على استمرارية أعمالها رغم اضطرابات الإمدادات في مضيق هرمز، مستفيدة من تنوع أصولها وبنيتها التحتية الاستراتيجية، وزيادة الصادرات عبر خط أنابيب شرق-غرب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، إضافة إلى قدراتها التخزينية ومحطات التصدير.

وأضاف أن الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تسببت في انقطاعات محدودة بالإنتاج، مؤكداً أن إنتاج الشركة يمكن أن يعود إلى مستويات ما قبل الحرب خلال أيام، وأنها قادرة على رفعه إلى طاقتها الإنتاجية المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً خلال ثلاثة أسابيع إذا طُلب منها ذلك.

وحذر الناصر، من أن الاضطرابات الأخيرة كشفت هشاشة منظومة التكرير العالمية، مشيراً إلى أن استمرار التوتر في مضيق هرمز والتهديدات التي تواجه الملاحة عبر مضيق باب المندب قد يتركان آثاراً طويلة الأمد على الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم ‏الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية، فيما تستمر التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوترات وتعزيز الاستقرار ‏في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في المضيق.‏