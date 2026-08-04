“بريتش بتروليوم” (BP) تحقق أرباحاً ضخمة جرّاء ارتفاع أسعار النفط

لندن-سانا

أعلنت شركة الطاقة البريطانية العملاقة بريتش بتروليوم (BP)، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحها في الربع الثاني من السنة الجارية بأكثر من الضعف، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، نتيجة تبعات الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشركة قولها في بيان: “إنّ نتائج “بي بي” المالية ارتفعت من 1,62 مليار دولار بين نيسان وحزيران من عام 2025 بعد حسم الضرائب، إلى 3,91 مليارات دولار في الفترة نفسها من السنة الجارية، في ظل ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، مقارنة بالعام الفائت.

وسجّلت شركات الطاقة الغربية الخمس الكبرى، وهي “بي بي” و”شيفرون” و”إكسون موبيل” و”شِل” و”توتال إنيرجيز”، صافي أرباح مجمّعة بلغ نحو 47 مليار دولار في الربع الثاني، نتيجة تضاعف الأرباح على خلفية الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع إجمالي إيرادات “بي بي” بنسبة 47 في المئة إلى 70 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تعطّل الإمدادات العالمية من الوقود الأحفوري بسبب الحرب.