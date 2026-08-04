ارتفاع الأسهم الأوروبية مستفيدة من أرباح الشركات

لندن-سانا
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على نتائج الشركات، ومتابعة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وسط مؤشرات متباينة بشأن جهود إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي صعد بنسبة 0.6 بالمئة إلى 656.27 نقطة، فيما ارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.1 بالمئة مع زيادة أسعار النفط بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة.
وتراجعت أسهم قطاع السفر والترفيه بنسبة 0.4 بالمئة، كما انخفض سهم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا 9 بالمئة بعد خفض توقعاتها للأرباح، متأثراً بارتفاع تكاليف الوقود.
في المقابل، ارتفع سهم مجموعة الأدوية الألمانية باير بنسبة 3.7 بالمئة بعد إعلانها نتائج فصلية أفضل من المتوقع.
وتواصل الأسواق متابعة تأثير التطورات الجيوسياسية في إمدادات الطاقة، في ظل استمرار المخاوف من اضطراب تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً في ظل تعطل حركة الملاحة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، جراء هجمات ميليشيا الحوثي، ما أدى إلى خنق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز وتعطيل حركة الشحن في اثنين من أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم.