ارتفاع الأسهم الأوروبية مستفيدة من أرباح الشركات

لندن-سانا‏

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على نتائج ‏الشركات، ومتابعة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وسط مؤشرات ‏متباينة بشأن جهود إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.‏

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي صعد بنسبة 0.6 ‏بالمئة إلى 656.27 نقطة، فيما ارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.1 بالمئة مع ‏زيادة أسعار النفط بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة.‏

وتراجعت أسهم قطاع السفر والترفيه بنسبة 0.4 بالمئة، كما انخفض سهم ‏شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا 9 بالمئة بعد خفض توقعاتها للأرباح، ‏متأثراً بارتفاع تكاليف الوقود.‏

في المقابل، ارتفع سهم مجموعة الأدوية الألمانية باير بنسبة 3.7 بالمئة بعد ‏إعلانها نتائج فصلية أفضل من المتوقع.‏

وتواصل الأسواق متابعة تأثير التطورات الجيوسياسية في إمدادات الطاقة، ‏في ظل استمرار المخاوف من اضطراب تدفقات النفط من منطقة الشرق ‏الأوسط، وخصوصاً في ظل تعطل حركة الملاحة في البحر الأحمر قبالة ‏سواحل اليمن، جراء هجمات ميليشيا الحوثي، ما أدى إلى خنق إمدادات ‏النفط عبر مضيق هرمز وتعطيل ‏حركة الشحن في اثنين من أهم الممرات ‏الحيوية للطاقة في العالم‎.‎