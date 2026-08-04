موانئ دبي العالمية تُنشئ مجمعاً صناعياً في كينيا ‏

أبوظبي-سانا‏

وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” اتفاقية مع مجموعة جلف ‏كاب أفريكا الاستثمارية التنموية الكينية لإنشاء مجمع مومباسا الصناعي، في ‏إطار مساعيها لتوسيع استثماراتها في كينيا وأفريقيا.‏

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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم الثلاثاء عن الرئيس التنفيذي ‏لمجموعة “دي بي ورلد”، يوفراج نارايان، قوله: “إن كينيا تعد سوقاً مهمة ‏لموانئ دبي العالمية وبوابة رئيسية للتجارة في شرق أفريقيا”، مضيفاً أن ‏مجمع مومباسا الصناعي “يعكس الالتزام بالاستثمار في بنية تحتية تجارية ‏متكاملة تربط الموانئ والخدمات اللوجستية والأنظمة الصناعية”.‏

وأكد نارايان أن إعداد بيئة تمكّن الشركات من التصنيع والتوزيع والوصول ‏إلى الأسواق العالمية بكفاءة أكبر، يسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة ‏والاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.‏

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة موانئ دبي العالمية ‏في أفريقيا، محمد أكوجي، أن هذا المشروع يوفر آلاف فرص العمل، ويجذب ‏استثمارات جديدة، ويساهم بشكل فعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ‏كينيا، إضافة إلى تعزيز التجارة الإقليمية وترابط سلاسل التوريد. ‏

وسيتم تنفيذ المشروع المقرر على مساحة تبلغ 222 هكتاراً على مراحل، ‏حيث تغطي المرحلة الأولى مساحة 40 هكتاراً.‏

ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي على بعد أقل من 20 كيلومتراً من ميناء ‏مومباسا، وهو منطقة اقتصادية خاصة تُعزز مكانة البلاد كبوابة إقليمية ‏للتجارة والخدمات اللوجستية، وتُلبي الطلب المتزايد على البنية التحتية ‏الصناعية واللوجستية الحديثة في منطقة شرق أفريقيا.‏

ويخضع هذا الاتفاق لاستيفاء شروط مُسبقة ومُحددة واستكمال إجراءات ‏التوقيع الرسمية.