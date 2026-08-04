موانئ دبي العالمية تُنشئ مجمعاً صناعياً في كينيا ‏

أبوظبي-سانا
وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” اتفاقية مع مجموعة جلف كاب أفريكا الاستثمارية التنموية الكينية لإنشاء مجمع مومباسا الصناعي، في إطار مساعيها لتوسيع استثماراتها في كينيا وأفريقيا.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم الثلاثاء عن الرئيس التنفيذي لمجموعة “دي بي ورلد”، يوفراج نارايان، قوله: “إن كينيا تعد سوقاً مهمة لموانئ دبي العالمية وبوابة رئيسية للتجارة في شرق أفريقيا”، مضيفاً أن مجمع مومباسا الصناعي “يعكس الالتزام بالاستثمار في بنية تحتية تجارية متكاملة تربط الموانئ والخدمات اللوجستية والأنظمة الصناعية”.
وأكد نارايان أن إعداد بيئة تمكّن الشركات من التصنيع والتوزيع والوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة أكبر، يسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.
من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة موانئ دبي العالمية في أفريقيا، محمد أكوجي، أن هذا المشروع يوفر آلاف فرص العمل، ويجذب استثمارات جديدة، ويساهم بشكل فعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كينيا، إضافة إلى تعزيز التجارة الإقليمية وترابط سلاسل التوريد.
وسيتم تنفيذ المشروع المقرر على مساحة تبلغ 222 هكتاراً على مراحل، حيث تغطي المرحلة الأولى مساحة 40 هكتاراً.
ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي على بعد أقل من 20 كيلومتراً من ميناء مومباسا، وهو منطقة اقتصادية خاصة تُعزز مكانة البلاد كبوابة إقليمية للتجارة والخدمات اللوجستية، وتُلبي الطلب المتزايد على البنية التحتية الصناعية واللوجستية الحديثة في منطقة شرق أفريقيا.
ويخضع هذا الاتفاق لاستيفاء شروط مُسبقة ومُحددة واستكمال إجراءات التوقيع الرسمية.