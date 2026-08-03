الذهب يتراجع عالمياً متأثراً بالتوترات في الشرق الأوسط

لندن-سانا‏

تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية بشكل طفيف اليوم الإثنين، ‏مع استمرار حالة الضبابية بشأن التوتر في الشرق الأوسط، ‏والمخاوف من ارتفاع التضخم‎.‎

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية ‌‏0.3 % إلى 4029.84 دولاراً للأوقية “الأونصة”، في حين تراجعت ‏العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.5 % إلى 4029 ‌‏⁠دولاراً للأوقية‎.‎

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات ‏الفورية 0.8 % إلى 57.18 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 1.6 ‌‏% إلى 1616.42 دولاراً، وهبط البلاديوم 1.8 % إلى 1251.16 ‏دولار‎اً.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في وقت سابق اليوم، بالتزامن مع ‏تراجع أسعار النفط، بعدما أحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‏عن شن ‏هجوم جديد ضد إيران، أملاً في التوصل إلى اتفاق سريع، ‏ما خفف جزئياً المخاوف من تصاعد التضخم، ورفع أسعار الفائدة.‏