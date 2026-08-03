الذهب يتراجع عالمياً متأثراً بالتوترات في الشرق الأوسط

لندن-سانا
تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية بشكل طفيف اليوم الإثنين، مع استمرار حالة الضبابية بشأن التوتر في الشرق الأوسط، والمخاوف من ارتفاع التضخم.
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 4029.84 دولاراً للأوقية “الأونصة”، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.5 % إلى 4029 دولاراً للأوقية.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 57.18 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 1.6 % إلى 1616.42 دولاراً، وهبط البلاديوم 1.8 % إلى 1251.16 دولاراً.
وكانت أسعار الذهب ارتفعت في وقت سابق اليوم، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، بعدما أحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن هجوم جديد ضد إيران، أملاً في التوصل إلى اتفاق سريع، ما خفف جزئياً المخاوف من تصاعد التضخم، ورفع أسعار الفائدة.