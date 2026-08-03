صادرات الصناعات الدفاعية والجوية التركية تسجل 1.12 مليار دولار في تموز

thumbs b c 952d1c8b1d695bfc45ce6dedcc2bbaf8 صادرات الصناعات الدفاعية والجوية التركية تسجل 1.12 مليار دولار في تموز
مصدر الصورة_وكالة الأناضول

أنقرة-سانا

أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون أن قيمة صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية خلال شهر تموز الماضي بلغت 1.12 مليار دولار، بزيادة 14.4 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ونقلت وكالة الأناضول عن غورغون قوله في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية، اليوم الإثنين: “قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية واصل أداءه التصاعدي في الصادرات خلال تموز الماضي”، مضيفاً: “إن صادرات القطاع خلال الفترة من كانون الثاني إلى تموز الماضيين ارتفعت بنسبة 26.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 5 مليارات و787 مليون دولار، فيما وصل إجمالي صادرات القطاع خلال آخر 12 شهراً إلى 11.2 مليار دولار”.

وأشار غورغون إلى أن تركيا تواصل تعزيز قدراتها الهندسية والإنتاجية وتنافسيتها العالمية، بما يدعم النمو المستمر في الصادرات”.

يشار إلى أن العاصمة التركية أنقرة استضافت في الـ 7 والـ 8 من تموز الماضي النسخة 36 من “قمة الناتو”، وجرى استهلالها بمنتدى الصناعات الدفاعية الذي يركز على الإنتاج العابر للأطلسي والاستثمارات المرتبطة به.

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