الذهب يرتفع مع تراجع النفط وانحسار مخاوف التضخم

أسعار النفط والذهب الذهب يرتفع مع تراجع النفط وانحسار مخاوف التضخم

واشنطن-سانا‏

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، بعدما أحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ‏هجوم جديد ضد إيران، أملاً في التوصل إلى اتفاق سريع، ما خفف جزئياً المخاوف من تصاعد التضخم ورفع أسعار الفائدة.‏

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4067.06 دولاراً للأوقية، فيما زادت ‏العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9 بالمئة إلى 4065.60 دولاراً للأوقية.‏

في المقابل، انخفضت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات للبرميل عند افتتاح تعاملات اليوم، مع تراجع المخاوف من ‏اتساع نطاق التصعيد وتأثر إمدادات الخام.‏

وتعرض الذهب لضغوط منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية، في ظل مخاوف من أن يؤدي التضخم الناجم عنها ‏إلى دفع البنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة.‏

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد تقليدياً وسيلة للتحوط من التضخم، فإن جاذبيته تتراجع عادة في بيئة ترتفع فيها أسعار ‏الفائدة، لكونه أصلاً لا يدر عائداً.‏

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 58.02 دولاراً للأوقية، ‏وزاد البلاتين بنسبة مماثلة إلى 1653.78 دولاراً، فيما صعد البلاديوم بنسبة 1.5 بالمئة إلى 1293 دولاراً للأوقية.‏

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