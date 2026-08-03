الذهب يرتفع مع تراجع النفط وانحسار مخاوف التضخم

واشنطن-سانا
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، بعدما أحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن هجوم جديد ضد إيران، أملاً في التوصل إلى اتفاق سريع، ما خفف جزئياً المخاوف من تصاعد التضخم ورفع أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4067.06 دولاراً للأوقية، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9 بالمئة إلى 4065.60 دولاراً للأوقية.
في المقابل، انخفضت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات للبرميل عند افتتاح تعاملات اليوم، مع تراجع المخاوف من اتساع نطاق التصعيد وتأثر إمدادات الخام.
وتعرض الذهب لضغوط منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية، في ظل مخاوف من أن يؤدي التضخم الناجم عنها إلى دفع البنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من أن الذهب يُعد تقليدياً وسيلة للتحوط من التضخم، فإن جاذبيته تتراجع عادة في بيئة ترتفع فيها أسعار الفائدة، لكونه أصلاً لا يدر عائداً.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 58.02 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة مماثلة إلى 1653.78 دولاراً، فيما صعد البلاديوم بنسبة 1.5 بالمئة إلى 1293 دولاراً للأوقية.