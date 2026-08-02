هيونداي وكيا تبيعان أكثر من 100 ألف سيارة كهربائية في أوروبا

سيئول-سانا

أعلنت شركتا هيونداي موتور وكيا الكوريتان الجنوبيتان، اليوم الأحد، أنهما باعتا أكثر من 100 ألف سيارة كهربائية في أوروبا خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار جهودهما لتعزيز حضورهما في السوق الأوروبية.

وذكرت وكالة يونهاب أن الشركتين باعتا 131032 سيارة كهربائية في أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، بزيادة 41.8 بالمئة مقارنة مع 92365 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت سيارة كيا EV3 الرياضية متعددة الاستخدامات الطراز الأكثر مبيعاً، إذ سجلت مبيعات بلغت 27121 وحدة، تلتها هيونداي إنستر (Inster) بـ16594 وحدة، ثم سيارة السيدان كيا EV4 بـ14502 وحدة.

وإذا استمر هذا الاتجاه حتى نهاية العام، فمن المتوقع أن تتجاوز المبيعات السنوية للشركتين في أوروبا 200 ألف سيارة كهربائية للمرة الأولى منذ دخولهما سوق السيارات الكهربائية الأوروبية عام 2014.

وكانت المبيعات السنوية لهيونداي وكيا من السيارات الكهربائية في أوروبا تجاوزت 100 ألف وحدة للمرة الأولى عام 2021، وواصلت نموها لتصل إلى 183912 وحدة في عام 2025، فيما تجاوزت المبيعات التراكمية للشركتين في السوق الأوروبية مليون سيارة حتى شهر أيار الماضي.

ويشهد سوق السيارات الكهربائية في أوروبا نمواً متواصلاً، مدعوماً بسياسات التحول نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، والتوسع في برامج دعم المركبات الكهربائية والبنية التحتية الخاصة بها.

يشار إلى أن بيانات صادرة عن مجموعة “نيو أوتوموتيف” للأبحاث ومجموعة “إي-موبيليتي يوروب” أظهرت في حزيران الماضي أن ارتفاع أسعار الوقود، بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز، على ‏أسواق الطاقة العالمية، عزز الطلب على السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة في مختلف أنحاء أوروبا.‏