الهند تزيد مشترياتها من النفط لتعويض نقص إمدادات الشرق الأوسط

نيودلهي-سانا

أعلنت مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير حكومية في البلاد، أنها رفعت بشكل كبير مشترياتها من النفط في الأسواق الفورية لتعويض نقص الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس الشؤون المالية في المؤسسة أنوج جاين، خلال اجتماع اليوم السبت، قوله: إن حجم مشتريات المؤسسة من السوق الفورية ارتفع من 50 بالمئة إلى نحو 84 بالمئة، موضحاً أن الوضع “متحرك للغاية”، وأن الشركة تتابع التطورات يومياً وتسعى إلى تحسين مصادر حصولها على النفط الخام.

وأوضح جاين أن الشركة كثفت مشترياتها من النفط من منتجي غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية لتعويض انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط.

وتحولت شركات التكرير الهندية إلى زيادة الاعتماد على السوق الفورية نتيجة اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وتعتمد المؤسسة بشكل كبير على شراء النفط الروسي عبر السوق الفورية لتكريره في مصافيها، كما تسيطر، إلى جانب شركتها التابعة “تشيناي بتروليوم كورب”، على نحو ثلث طاقة التكرير في الهند البالغة 5.2 ملايين برميل يومياً.

وتعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وقد تأثرت بتداعيات اضطراب حركة الإمدادات في مضيق هرمز منذ بدء الحرب في المنطقة في 28 شباط الماضي.