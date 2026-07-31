أسهم التكنولوجيا ترفع “ستوكس 600” الأوروبي لمستوى غير مسبوق

619406a0 8cbb 11f1 acb3 7bc3fd18a5c8 file 1785487184889 892539965 أسهم التكنولوجيا ترفع "ستوكس 600" الأوروبي لمستوى غير مسبوق

لندن-سانا

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق، اليوم الجمعة، مدفوعة بتحسن إقبال المستثمرين حول العالم على أسهم شركات التكنولوجيا.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي ارتفع 0.9 بالمئة إلى 655.2 نقطة، ويتجه لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي.

وصعدت أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة على المؤشر 2.2 بالمئة لتقتفي أثر نظيراتها الآسيوية مع تحسن الطلب على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مقارنة ببداية الأسبوع.

وزاد سهم شركة سويتك 7.2 بالمئة وربح سهم إنفينيون تكنولوجيز سبعة بالمئة، وارتفع سهم إيه.إس.إم.إل 3.5 بالمئة.

وفي المقابل، انخفض سهم ملروز إندستريز 9.3 بالمئة ليصل إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة المالكة لجي.كيه.إن إيروسبيس أنها تتوقع تكاليف إضافية تتراوح بين 25 و30 مليون جنيه إسترليني (من 33.6 إلى 40.3 مليون دولار) في النصف الثاني من 2026.

وزاد سهم كريدي أغريكول 4.5 بالمئة بعد إعلان البنك عن أرباح للربع الثاني فاقت التوقعات.

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