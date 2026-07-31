ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9 بالمئة

بروكسل-سانا

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع خلال شهر تموز الماضي إلى 2.9 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن بيانات “يوروستات” الصادرة اليوم الجمعة أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة سنوية بلغت 2.9 بالمئة في تموز، مقارنة بـ 2.8 بالمئة في حزيران، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة في دول منطقة اليورو بنسبة 10 بالمئة.

وجاء ارتفاع التضخم بعد صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، وسط تطورات مرتبطة بتجدد التوترات في الشرق الأوسط، ما عزز التوقعات بأن يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى تشديد سياسته النقدية مجدداً.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في أيلول المقبل، بعد زيادة سابقة بمقدار ربع نقطة مئوية في حزيران.

وكان البنك المركزي الأوروبي قرر الأسبوع الماضي التوقف مؤقتاً عن رفع تكاليف الاقتراض، لإتاحة مزيد من الوقت لتقييم تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو.