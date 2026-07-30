تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.5 % في الربع الثاني من العام الجاري

واشنطن-سانا



تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.5% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 2.1 % في الربع السابق، وذلك وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس.



ونقلت شبكة “سي إن إن” عن الوزارة قولها: إن “الاقتصاد كان قد نما بنسبة 2.1 % في الربع الأول”، مضيفة إن: ” إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي قفز بمعدل 3.2 % في الربع الماضي، بعد أن تباطأ بشكل حاد إلى 0.5 % في الفترة من كانون الثاني إلى آذار.



ورغم الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، ظل الإنفاق متماسكاً وفقاً لسي إن إن التي بينت أن ذلك يرجع جزئياً إلى زيادة المبالغ المستردة من الضرائب هذا العام، والتي وفرت دعماً للمستهلكين في مواجهة ارتفاع أسعار البنزين الناجم عن الحرب.



كما يُرجح أن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي اختُتمت مؤخراً ساعدت في تحفيز الإنفاق، إلى جانب إنفاق المؤسسات غير الربحية المرتبط بانتخابات التجديد النصفي.



ويواصل ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الذي لا تظهر عليه أي مؤشرات للتباطؤ رغم مخاوف المستثمرين من تضخم تقييمات العديد من شركات التكنولوجيا، أيضاً دعم الطلب المحلي.



وحذر اقتصاديون من أن الحرب التي دخلت شهرها السادس تشكل خطراً سلبياً على الطلب وبالتالي على النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام.



ويتوقع اقتصاديون أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة في أقرب وقت لكبح التضخم، وهو ما انعكس أيضاً في توقعاتهم بتباطؤ النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.