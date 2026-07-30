ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار وترقب تطورات الشرق الأوسط



لندن-سانا



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بتراجع الدولار، بينما واصل المستثمرون تقييم قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلى جانب متابعة التطورات في الشرق الأوسط وانعكاساتها المحتملة على التضخم والأسواق العالمية.



وذكرت وكالة رويترز أن الذهب في المعاملات الفورية ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 4076.52 دولاراً للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر آب بنسبة واحد بالمئة إلى 4074.30 دولاراً.



وأوضح محلل الأسواق في بنك “يو.بي.إس” جيوفاني ستونوفو أن ارتفاع الذهب يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف الدولار، مع إعادة الأسواق تقييم توقعاتها بشأن الخطوات المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.



وسجل مؤشر الدولار تراجعاً بنسبة 0.2 بالمئة، ما عزز جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، في وقت أبقى فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير، مع تأكيد التزامه بمواصلة مكافحة التضخم.



كما يراقب المستثمرون تطورات التوتر في الشرق الأوسط، بعد التصعيد العسكري الأخير، وما قد يترتب عليه من ضغوط تضخمية وارتفاع في أسعار الطاقة، إذ ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم.



وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.6 بالمئة، والبلاتين بنسبة 0.7 بالمئة، بينما صعد البلاديوم ثلاثة بالمئة.



ويعد الذهب من أبرز الملاذات الآمنة في أوقات التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل عادةً من جاذبيته لكونه أصلاً لا يدر عائداً، فيما تواصل الأسواق ترقب بيانات التضخم الأمريكية لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.