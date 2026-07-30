ارتفاع أسعار الوقود يدفع مبيعات السيارات الكهربائية إلى زيادة ‏عالمية بنسبة 35 %‏

باريس-سانا
كشفت الوكالة الدولية للطاقة أن مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت بنسبة 35 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة أرقاماً قياسية في 50 دولة، على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار الوقود نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة “فرانس برس” تقريراً للوكالة الدولية للطاقة أوضح أن مبيعات السيارات الكهربائية شهدت نمواً كبيراً خلال الربع الثاني، رغم الظروف الصعبة التي تواجه سوق السيارات العالمية، مشيرة إلى أن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب أعادت تقلبات أسعار الوقود إلى صدارة الاهتمام.
وأضاف التقرير أن السيارات الكهربائية تحظى باهتمام متزايد باعتبارها إحدى الاستجابات السياسية المحتملة، لما توفره من فرصة للدول المستوردة للنفط لتعزيز أمن الطاقة، إضافة إلى حماية المستهلكين والشركات من تقلبات الأسعار.
إعفاءات ضريبية مؤقتة
وأشار التقرير إلى أن عدداً من دول جنوب شرق آسيا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط وتأثرت بالأزمة، أقرت إعفاءات ضريبية مؤقتة لتشجيع شراء السيارات الكهربائية.
وتوقعت الوكالة نمو مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 10 بالمئة خلال العام الجاري، لتشكل نحو 29 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات، في وقت يُتوقع فيه أن تشهد سوق السيارات العالمية عموماً تراجعاً خلال عام 2026.
أوروبا تسجل أكبر نمو
ووفقاً للتقرير، سجلت أوروبا أكبر نمو في مبيعات السيارات الكهربائية خلال النصف الأول من العام، بعدما ارتفعت تلك المبيعات أكثر من 30 بالمئة.
وارتفعت أسعار النفط الخام من نحو 60 دولاراً للبرميل بداية العام إلى حدود قياسية قاربت 120 دولاراً بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط الماضي، ومع استمرار التوتر في المنطقة وعودة الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، تفاقمت أزمة الإمدادات وصار أمن الطاقة أولوية، ولا سيما أن المركبات البرية تستحوذ وحدها على نحو نصف الاستهلاك العالمي للنفط.