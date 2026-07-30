ارتفاع أسعار الوقود يدفع مبيعات السيارات الكهربائية إلى زيادة ‏عالمية بنسبة 35 %‏

باريس-سانا‏

كشفت الوكالة الدولية للطاقة أن مبيعات السيارات الكهربائية ‌‏ارتفعت بنسبة 35 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ‌‏مسجلة أرقاماً قياسية في 50 دولة، على خلفية الارتفاع الحاد في ‌‏أسعار الوقود نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.‏

ونقلت وكالة “فرانس برس” تقريراً للوكالة الدولية للطاقة أوضح ‌‏أن مبيعات السيارات الكهربائية شهدت نمواً كبيراً خلال الربع ‌‏الثاني، رغم الظروف الصعبة التي تواجه سوق السيارات العالمية، ‌‏مشيرة إلى أن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب أعادت تقلبات أسعار ‌‏الوقود إلى صدارة الاهتمام.‏

وأضاف التقرير أن السيارات الكهربائية تحظى باهتمام متزايد ‌‏باعتبارها إحدى الاستجابات السياسية المحتملة، لما توفره من ‌‏فرصة للدول المستوردة للنفط لتعزيز أمن الطاقة، إضافة إلى حماية ‌‏المستهلكين والشركات من تقلبات الأسعار.‏

إعفاءات ضريبية مؤقتة ‏

وأشار التقرير إلى أن عدداً من دول جنوب شرق آسيا، التي تعتمد ‌‏بشكل كبير على واردات النفط وتأثرت بالأزمة، أقرت إعفاءات ‌‏ضريبية مؤقتة لتشجيع شراء السيارات الكهربائية.‏

وتوقعت الوكالة نمو مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 10 بالمئة ‌‏خلال العام الجاري، لتشكل نحو 29 بالمئة من إجمالي مبيعات ‌‏السيارات، في وقت يُتوقع فيه أن تشهد سوق السيارات العالمية ‌‏عموماً تراجعاً خلال عام 2026.‏

أوروبا تسجل أكبر نمو ‏

ووفقاً للتقرير، سجلت أوروبا أكبر نمو في مبيعات السيارات ‌‏الكهربائية خلال النصف الأول من العام، بعدما ارتفعت تلك ‌‏المبيعات أكثر من 30 بالمئة.‏

وارتفعت أسعار النفط الخام من نحو 60 دولاراً للبرميل بداية العام ‌‏إلى حدود قياسية قاربت 120 دولاراً بعد اندلاع الحرب في الشرق ‌‏الأوسط في 28 شباط الماضي، ومع استمرار التوتر في المنطقة ‌‏وعودة الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، تفاقمت أزمة ‌‏الإمدادات وصار أمن الطاقة أولوية، ولا سيما أن المركبات البرية ‌‏تستحوذ وحدها على نحو نصف الاستهلاك العالمي للنفط.‏