بريطانيا تستثمر 8.4 مليارات جنيه في برنامج غواصات “دريدنوت” النووية

لندن-سانا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام استثماراً بقيمة 8.4 مليارات جنيه استرليني (11.2 مليار دولار) في برنامج غواصات “دريدنوت” النووية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستوفّر آلاف فرص العمل للشباب خلال العقد المقبل.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية ” BBC” عن بيرنهام قوله اليوم الخميس قبيل توجهه إلى مدينة ” بارو إن فورنيس” حيث سيجري بناء أربع غواصات جديدة من فئة “دريدنوت”: إنّ الاستثمار المستمر في الغواصات النووية سيحمي بريطانيا لعقود قادمة، وسيساهم أيضاً في توفير 47 ألف وظيفة وفرص تدريب مهني.

ويأتي الإعلان ضمن المرحلة الرابعة من المشروع المدرج مسبقاً في خطة الاستثمار الدفاعي التي نُشرت في الأيام الأخيرة من حكومة رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، وستتولى شركة الصناعات الدفاعية البريطانية “بي إيه إي سيستمز” تصنيع الغواصات الأربع في إطار برنامج الردع النووي للمملكة المتحدة، على أن تحصل على 5.9 مليارات جنيه من قيمة الاستثمار، فيما يُخصص الباقي لسلسلة التوريد المرتبطة بالمشروع.

وبموجب الاستثمار، ستستكمل أولى الغواصات الأربع، “إتش إم إس دريدنوت” تجاربها البحرية استعدادا لدخول الخدمة مطلع ثلاثينات القرن الحالي، كما سيسمح بوصول الغواصة الثانية ضمن البرنامج “إتش إم إس فاليانت” إلى مرحلة التجارب البحرية، فيما لا تزال الغواصتان الثالثة والرابعة في مرحلة البناء.

وكانت الحكومة البريطانية خصصت أكثر من 63 مليار جنيه استرليني خلال السنوات الأربع المقبلة لتمويل منظومة الردع النووي، يذهب الجزء الأكبر منها (47 مليار جنيه إسترليني) للحفاظ على تشغيل الغواصات النووية وتطوير سفن دريدنوت وبدء العمل على ما سيحل محلها خلال العقود الثلاثة المقبلة، إضافة إلى بناء غواصات جديدة وتحديث أحواض بناء السفن ومرافق التصنيع.

ويواجه بيرنهام تحدياً في رفع الإنفاق العسكري وسط ضغوط من الولايات المتحدة وحلفاء حلف شمال الأطلسي، إلى جانب فجوة تمويلية تبلغ 4.7 مليارات جنيه في الخطة الدفاعية.

ويؤكد رئيس الوزراء رغبته في الالتزام بهدف الحلف المتمثل في إنفاق 3.5% من الدخل القومي بحلول عام 2035.