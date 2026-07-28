السعودية تعزز اقتصاد المستقبل الأخضر عبر سوق الكربون الطوعي

الرياض-سانا

برزت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة لاعباً مؤثراً في أسواق الكربون الطوعية، عبر إطلاق شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، التي تمثل نموذجاً يجمع بين العمل المناخي والتنمية الاقتصادية، وتسهم في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وتعكس هذه الخطوة توجه المملكة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لأسواق الكربون عالية النزاهة والشفافية، ودعم جهود الوصول إلى الحياد الصفري، بحلول عام 2060 وفق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، من خلال تعزيز الاستثمار في المشاريع المستدامة وتطوير أسواق الكربون الطوعية.

منصة لتداول أرصدة الكربون

ويُعرف سوق الكربون الطوعي بأنه منصة منظمة تتيح للجهات الحكومية والخاصة شراء وتداول أرصدة كربونية معتمدة ناتجة عن مشاريع تسهم في خفض الانبعاثات أو إزالتها من الغلاف الجوي، بما يساعد الشركات على تعويض جزء من الانبعاثات التي يصعب الحد منها بصورة مباشرة، وفي الوقت نفسه يدعم تمويل المشاريع البيئية والمبادرات المستدامة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية فادي سعادة لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الشركة تأسست في تشرين الأول عام 2022 بمبادرة من صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك 80 بالمئة من رأسمالها، ومجموعة تداول السعودية التي تمتلك 20 بالمئة، بهدف إنشاء سوق إقليمية تعمل وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتسهم في تحويل العمل المناخي إلى فرصة اقتصادية واستثمارية.

وأشار إلى أن الشركة توفر منظومة متكاملة تشمل منصة مؤسسية لتداول أرصدة الكربون، إضافة إلى خدمات التداول والاستشارات والدعم الفني، بما يساعد المؤسسات على إدارة انبعاثاتها، ويعزز مكانة المملكة في أسواق الكربون الإقليمية.

إنجازات وتوسع

وبين سعادة، أن الشركة نظمت منذ تأسيسها ثلاثة مزادات رئيسية لتداول أرصدة الكربون، شملت المزاد الأول في الرياض عام 2022، والثاني في نيروبي عام 2023، والثالث في العاصمة الأذربيجانية باكو بالتزامن مع مؤتمر الأطراف للمناخ (COP29) عام 2024، حيث بيع خلالها أكثر من ستة ملايين طن من أرصدة الكربون.

وأضاف: إن إجمالي ما بيع منذ تأسيس الشركة تجاوز 15 مليون طن من أرصدة الكربون، فيما تجاوزت قيمة التداولات 350 مليون ريال، وهو ما يعكس اتساع نشاط السوق وزيادة الاهتمام بهذا النوع من الأدوات التمويلية الداعمة للعمل المناخي.

وفي تشرين الثاني 2024 أطلقت الشركة أكبر منصة إقليمية لتداول أرصدة الكربون، صُممت وفق معايير دولية من حيث الشفافية والسيولة وقابلية التوسع، مع توافقها مع السجلات الدولية، ودعمها آليات متعددة للتداول، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لسوق الكربون في المنطقة.

كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، لتعزيز التعاون في تبادل البيانات والربط الإلكتروني، بما يدعم الشفافية وتطوير منظومة تداول شهادات الائتمان الكربوني.

أثر بيئي

وفي الجانب البيئي، أوضحت الباحثة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية يارا البرلسي، أن سوق الكربون الطوعي يشجع الاستثمار في مشاريع ذات أثر مباشر على البيئة، تشمل إدارة النفايات، وإعادة تأهيل الأراضي، والطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، وزراعة أشجار المانغروف، بما يسهم في خفض الانبعاثات ودعم أهداف الاستدامة.

وأضافت أن هذه المشروعات تدعم تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتحول العمل المناخي إلى فرصة استثمارية تسهم في تحقيق مستهدفات المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.

فرص اقتصادية

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، أن سوق الكربون الطوعي يمثل أحد المسارات الجديدة لتنويع الاقتصاد، من خلال تشجيع الاستثمارات في مشاريع خفض الانبعاثات والتقنيات منخفضة الكربون، وجذب رؤوس الأموال المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة.

وأشار إلى أن السوق تسهم أيضاً في تنشيط قطاعات مرتبطة بالاقتصاد الأخضر، مثل خدمات التحقق والتدقيق البيئي، والاستشارات المناخية، وتقنيات احتجاز الكربون، إضافة إلى توفير فرص عمل في المجالات المرتبطة بالاستدامة.

آفاق مستقبلية

وتشير التقديرات إلى أن سوق الكربون العالمي مرشح للنمو من نحو ملياري دولار عام 2020 إلى ما يقارب 250 مليار دولار بحلول عام 2050، في ظل تزايد التوجهات الدولية نحو خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني.

وفي هذا الإطار، تتطلع المملكة إلى توسيع حضورها في الأسواق العالمية عبر تعزيز التكامل مع السجلات الدولية، وإقامة شراكات جديدة تدعم مشاريع خفض وإزالة الانبعاثات، بما يعزز دور سوق الكربون الطوعي في دعم التنمية المستدامة، وترسيخ الاقتصاد منخفض الانبعاثات.







