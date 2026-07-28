وزارتا الاقتصاد والطاقة تبحثان مع شركة KSB العالمية توطين صناعة المضخات والصمامات في سوريا

photo 1 2026 07 28 21 10 53 وزارتا الاقتصاد والطاقة تبحثان مع شركة KSB العالمية توطين صناعة المضخات والصمامات في سوريا


دمشق-سانا


بحثت وزارتا الاقتصاد والصناعة والطاقة مع ممثلي شركة KSB الألمانية العالمية آفاق التعاون لإنشاء معمل لإنتاج المضخات في سوريا، وتوطين صناعة المضخات والصمامات، في إطار الجهود لاستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية، ونقل التكنولوجيا ودعم الصناعة الوطنية.

وضم وفد الشركة الرئيس الإقليمي لمجموعة KSB لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سفين باومغارتن، والرئيس التنفيذي لشركة KSB للمضخات العربية المحدودة في السعودية إرغون يلدز.

تعزيز الشراكات الصناعية

٢٠٢٦٠٧٢٨ ١٣٣٧٣١ وزارتا الاقتصاد والطاقة تبحثان مع شركة KSB العالمية توطين صناعة المضخات والصمامات في سوريا

ففي وزارة الاقتصاد والصناعة، تركزت مباحثات نائب الوزير باسل عبد الحنان مع وفد الشركة حول فرص إنشاء معمل لإنتاج المضخات في سوريا، في إطار جهود الوزارة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية وتعزيز التعاون والشراكات مع الشركات العالمية.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن وفد الشركة استعرض خبراته الصناعية الواسعة، مشيراً إلى امتلاكه عدداً من المنشآت الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط.

الاهتمام بالسوق السورية

وأكد وفد الشركة اهتمامه بدخول السوق السورية عبر مشروع صناعي يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية، ويلبي احتياجات السوق المحلية، مع إمكانية التوسع مستقبلاً نحو الأسواق الخارجية.

٢٠٢٦٠٧٢٨ ١٣٣٧٠١ 2 وزارتا الاقتصاد والطاقة تبحثان مع شركة KSB العالمية توطين صناعة المضخات والصمامات في سوريا

من جانبه، بين عبد الحنان حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للمستثمرين، وتقديم مختلف التسهيلات اللازمة لإنجاح المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة، مشدداً على أهمية توطين الصناعات التخصصية بما يعزز الإنتاج الوطني ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.

توطين صناعة المضخات والصمامات

وفي وزارة الطاقة، بحث معاون الوزير لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد، والمدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور، مع وفد الشركة آفاق التعاون المشترك، ولا سيما في مجال توطين صناعة المضخات والصمامات في سوريا.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن الاجتماع تناول فرص الاستفادة من الخبرات الهندسية والتقنيات الحديثة التي تمتلكها الشركة، بما يدعم تطوير قطاع المياه ويرفع كفاءة الصناعات الوطنية.

IMG 20260728 172157 722 1 وزارتا الاقتصاد والطاقة تبحثان مع شركة KSB العالمية توطين صناعة المضخات والصمامات في سوريا

وأكدت الوزارة أن الاجتماع يأتي في إطار توجهها نحو تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع المياه، ويواكب توجهاتها نحو توطين الصناعات الاستراتيجية.

وتُعد شركة KSB العالمية واحدة من أكبر ثلاث شركات عالمياً في مجال تصنيع المضخات والصمامات والحلول الهندسية المرتبطة بها، وتتخذ من مدينة فرانكنتال في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية مقراً رئيساً لها، وتوفر منتجات وتقنيات متطورة تشمل المضخات والصمامات والأنظمة الرقمية وخدمات الصيانة والهندسة، وتستخدم حلولها في قطاعات المياه والطاقة ومختلف القطاعات الصناعية والحيوية حول العالم.

IMG 20260728 172128 958 وزارتا الاقتصاد والطاقة تبحثان مع شركة KSB العالمية توطين صناعة المضخات والصمامات في سوريا
٢٠٢٦٠٧٢٨ ١٣٣٨١١ وزارتا الاقتصاد والطاقة تبحثان مع شركة KSB العالمية توطين صناعة المضخات والصمامات في سوريا
٢٠٢٦٠٧٢٨ ١٣٤٠١٠ وزارتا الاقتصاد والطاقة تبحثان مع شركة KSB العالمية توطين صناعة المضخات والصمامات في سوريا
IMG 20260728 172134 515 وزارتا الاقتصاد والطاقة تبحثان مع شركة KSB العالمية توطين صناعة المضخات والصمامات في سوريا
IMG 20260728 172138 160 وزارتا الاقتصاد والطاقة تبحثان مع شركة KSB العالمية توطين صناعة المضخات والصمامات في سوريا
IMG 20260728 172142 346 وزارتا الاقتصاد والطاقة تبحثان مع شركة KSB العالمية توطين صناعة المضخات والصمامات في سوريا
IMG 20260728 172147 187 وزارتا الاقتصاد والطاقة تبحثان مع شركة KSB العالمية توطين صناعة المضخات والصمامات في سوريا
IMG 20260728 172151 316 وزارتا الاقتصاد والطاقة تبحثان مع شركة KSB العالمية توطين صناعة المضخات والصمامات في سوريا
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