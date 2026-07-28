وزارتا الاقتصاد والطاقة تبحثان مع شركة KSB العالمية توطين صناعة المضخات والصمامات في سوريا



دمشق-سانا



بحثت وزارتا الاقتصاد والصناعة والطاقة مع ممثلي شركة KSB الألمانية العالمية آفاق التعاون لإنشاء معمل لإنتاج المضخات في سوريا، وتوطين صناعة المضخات والصمامات، في إطار الجهود لاستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية، ونقل التكنولوجيا ودعم الصناعة الوطنية.

وضم وفد الشركة الرئيس الإقليمي لمجموعة KSB لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سفين باومغارتن، والرئيس التنفيذي لشركة KSB للمضخات العربية المحدودة في السعودية إرغون يلدز.

تعزيز الشراكات الصناعية

ففي وزارة الاقتصاد والصناعة، تركزت مباحثات نائب الوزير باسل عبد الحنان مع وفد الشركة حول فرص إنشاء معمل لإنتاج المضخات في سوريا، في إطار جهود الوزارة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية وتعزيز التعاون والشراكات مع الشركات العالمية.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن وفد الشركة استعرض خبراته الصناعية الواسعة، مشيراً إلى امتلاكه عدداً من المنشآت الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط.

الاهتمام بالسوق السورية

وأكد وفد الشركة اهتمامه بدخول السوق السورية عبر مشروع صناعي يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية، ويلبي احتياجات السوق المحلية، مع إمكانية التوسع مستقبلاً نحو الأسواق الخارجية.

من جانبه، بين عبد الحنان حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للمستثمرين، وتقديم مختلف التسهيلات اللازمة لإنجاح المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة، مشدداً على أهمية توطين الصناعات التخصصية بما يعزز الإنتاج الوطني ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.

توطين صناعة المضخات والصمامات

وفي وزارة الطاقة، بحث معاون الوزير لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد، والمدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور، مع وفد الشركة آفاق التعاون المشترك، ولا سيما في مجال توطين صناعة المضخات والصمامات في سوريا.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن الاجتماع تناول فرص الاستفادة من الخبرات الهندسية والتقنيات الحديثة التي تمتلكها الشركة، بما يدعم تطوير قطاع المياه ويرفع كفاءة الصناعات الوطنية.

وأكدت الوزارة أن الاجتماع يأتي في إطار توجهها نحو تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع المياه، ويواكب توجهاتها نحو توطين الصناعات الاستراتيجية.

وتُعد شركة KSB العالمية واحدة من أكبر ثلاث شركات عالمياً في مجال تصنيع المضخات والصمامات والحلول الهندسية المرتبطة بها، وتتخذ من مدينة فرانكنتال في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية مقراً رئيساً لها، وتوفر منتجات وتقنيات متطورة تشمل المضخات والصمامات والأنظمة الرقمية وخدمات الصيانة والهندسة، وتستخدم حلولها في قطاعات المياه والطاقة ومختلف القطاعات الصناعية والحيوية حول العالم.

