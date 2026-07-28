التجارة الصينية الأفريقية تسجل رقماً قياسياً في النصف الأول من 2026‏

بكين-سانا
أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن حجم التجارة مع الدول الأفريقية بلغ 1.41 تريليون يوان (نحو 208.36 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً مستوى قياسياً.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المتحدث باسم الوزارة لين جيان قوله أمس الإثنين: إن هيكل التجارة الثنائية يشهد تحسناً، إذ تشكل السلع الرأسمالية والوسيطة نحو 75 بالمئة من صادرات الصين إلى أفريقيا، وهي مواد إنتاجية تدعم التحديث الصناعي والزراعي في الدول الأفريقية.
وأضاف لين أن الصادرات الأفريقية إلى الصين تشهد نمواً مع بدء تطبيق بكين، منذ من أيار الماضي، سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من جميع الدول الأفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية معها.
وأشار إلى أن واردات الصين من الدول الأفريقية بلغت 193.8 مليار يوان خلال شهري أيار وحزيران الماضيين، بزيادة 23.5 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكداً أن بلاده ستواصل اتخاذ إجراءات لتسهيل التجارة الثنائية، وتوسيع دخول المنتجات الأفريقية إلى السوق الصينية.
وكانت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية العامة للجمارك الصينية، أظهرت في أيار الماضي أن الصين تواصل ترسيخ موقعها كأكبر شريك تجاري للقارة الأفريقية، بعدما سجل حجم التجارة بين الجانبين مستوى قياسياً بلغ 348 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025.