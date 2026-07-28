التجارة الصينية الأفريقية تسجل رقماً قياسياً في النصف الأول من 2026‏

بكين-سانا‏

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن حجم التجارة مع الدول الأفريقية بلغ 1.41 تريليون يوان ‌‏(نحو 208.36 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً مستوى ‏قياسياً.‏

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المتحدث باسم الوزارة لين جيان قوله أمس ‏الإثنين: إن هيكل التجارة الثنائية يشهد تحسناً، إذ تشكل السلع الرأسمالية والوسيطة نحو ‌‏75 بالمئة من صادرات الصين إلى أفريقيا، وهي مواد إنتاجية تدعم التحديث الصناعي ‏والزراعي في الدول الأفريقية.‏

وأضاف لين أن الصادرات الأفريقية إلى الصين تشهد نمواً مع بدء تطبيق بكين، منذ ‏من أيار الماضي، سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من جميع ‏الدول الأفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية معها.‏

وأشار إلى أن واردات الصين من الدول الأفريقية بلغت 193.8 مليار يوان خلال شهري ‏أيار وحزيران الماضيين، بزيادة 23.5 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ‏مؤكداً أن بلاده ستواصل اتخاذ إجراءات لتسهيل التجارة الثنائية، وتوسيع دخول المنتجات ‏الأفريقية إلى السوق الصينية.‏

وكانت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية العامة للجمارك الصينية، أظهرت في ‏أيار الماضي أن الصين تواصل ترسيخ موقعها كأكبر شريك تجاري للقارة الأفريقية، ‏بعدما سجل حجم التجارة بين الجانبين مستوى قياسياً بلغ 348 مليار دولار أمريكي خلال ‏عام 2025.‏