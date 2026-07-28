تراجع الدولار بعد تعليق الضربات الأمريكية على إيران

نيويورك-سانا



تراجع الدولار أمام اليورو والين اليوم الإثنين، بعدما علقت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران مطلع الأسبوع ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط وزيادة الإقبال على المخاطرة قبل أسبوع حافل باجتماعات بنوك مركزية.



وذكرت رويترز أن اليورو ارتفع 0.4 بالمئة قبل أن يقلص مكاسبه ويستقر خلال اليوم عند 1.1371 دولار تقريباً، في حين انخفض الدولار 0.1 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 163.74 يناً.



كما تخلى الجنيه الإسترليني عن مكاسبه المبكرة وانخفض بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.3308 دولار قبل اجتماع بنك إنكلترا يوم الخميس.



وبالنسبة للعملات المشفرة، استقر سعر بتكوين تقريباً خلال اليوم عند 64812 دولاراً.



ويعود هذا الانخفاض إلى حالة من التهدئة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات العسكرية بشكل مؤقت.