الصين تدعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن تشويه سمعة شركات الذكاء الاصطناعي

بكين-سانا



دعت الصين اليوم الإثنين الولايات المتحدة إلى التوقف عن تشويه سمعة شركات الذكاء الاصطناعي الصينية والتهديد بفرض عقوبات عليها.



جاء ذلك رداً على تقارير تفيد بأن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين دعوا علناً إلى فتح تحقيقات بشأن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، على خلفية مزاعم بأنها استخدمت تقنية “التقطير” لنماذج أمريكية متقدمة، وأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على هذه الشركات استناداً إلى مزاعم بـ “سرقة الملكية الفكرية الأمريكية”.



ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله في تصريح: “إن مثل هذه الإجراءات تفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني، وتمثل شكلاً نموذجياً لهيمنة الذكاء الاصطناعي”.



وأضاف المتحدث: إنه “لطالما عارضت الصين الممارسات الأمريكية المتمثلة في تسييس قضايا العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة واستغلالها، فضلاً عن تشويه سمعة الشركات الصينية، وفرض عقوبات عليها بذرائع لا تستند إلى أي أساس”.



وأكد المتحدث أن “بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة رداً على أي إجراءات تلحق ضرراً مادياً بمصالحها، وستحمي بحزم حقوقها ومصالحها المشروعة والقانونية”.



وأعرب عن أمل الصين في أن “تنفذ الولايات المتحدة بجدية التوافقات التي توصل إليها رئيسا الدولتين، وأن تعمل مع الصين في الاتجاه نفسه، وأن تعزز الحوار والتواصل بشأن الذكاء الاصطناعي، وأن يعمل الجانبان معاً على توظيف الذكاء الاصطناعي فيما هو إيجابي ونافع، وتعزيز وتحسين حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يعود بالنفع على البلدين والعالم بأسره”.



وتسعى كل من الولايات المتحدة والصين إلى تحقيق الاستقرار في علاقتهما رغم المنافسة بين الخصمين في مجالات التجارة والتكنولوجيا والجيوسياسية.