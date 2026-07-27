انخفاض سعر النفط أكثر من 7% مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع

لندن-سانا



انخفضت أسعار النفط بأكثر من 7%، اليوم الاثنين، مسجلة أدنى مستوى في أسبوع، بعد أن وجه ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجيش الأمريكي بعدم ‏تنفيذ أي هجمات جديدة على إيران، وسط تزايد الآمال بفتح مسار للحلول الدبلوماسية، واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.



وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 7.55 دولار أو بنحو 7.8 % إلى 89.23 دولار للبرميل.



وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.01 دولار بما يعادل 6.73 % إلى 83.30 دولار للبرميل.



ويجري تداول العقدين بذلك عند أدنى مستوى منذ 20 تموز الجاري.



ويأتي هذا التراجع في أسعار النفط بعد موجة ارتفاعات قياسية سجلتها أسواق الطاقة العالمية على مدى الأسبوعين الماضيين جراء التصعيد الميداني في المنطقة، قبل أن تدفع المؤشرات الأخيرة المستثمرين والمضاربين نحو التهدئة ما انعكس سريعاً على حركة العرض والطلب في البورصات العالمية.