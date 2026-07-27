30.7 مليار دولار مبيعات شركة أسترازينيكا للأدوية في 6 أشهر

لندن-سانا

حققت شركة “أسترازينيكا” البريطانية المتخصصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية إيرادات إجمالية بلغت 30.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأكدت الشركة المتخصصة بقطاع الأدوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن “تنامي الطلب على مجموعة أدويتها لعلاج السرطان أسهم في تعزيز مبيعاتها هذا العام، بالتزامن مع زيادة إنفاقها على الأبحاث الجديدة”.

وارتفعت إيرادات قطاع علاج الأورام بنسبة 15% لتصل إلى 14.12 مليار دولار، لتشكل بذلك ما يقارب من نصف إجمالي مبيعات المجموعة.

وبالمقابل، ارتفعت إيرادات قطاع الأمراض النادرة الذي يشكل 16% من إجمالي مبيعات الشركة، بنسبة 11% على أساس سنوي.

وتتوقع الشركة ارتفاع إيراداتها بنسبة تتراوح بين 5% و9% خلال العام الحالي.