اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكندا‎ ‎

الإمارات 1 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكندا‎ ‎
وكالة الأنباء الإماراتية "وام"

تورنتو-سانا‏

أعلنت الإمارات وكندا اليوم السبت، اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة ‏الاقتصادية الشاملة بينهما، والتوصل إلى البنود النهائية في وقت قياسي‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الإعلان جاء خلال لقاء وزير ‏التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي مع نظيره الكندي مانيندر ‏سيدهو في تورنتو، حيث أكد الجانبان أن الاتفاقية تمثل أسرع مفاوضات ‏تجارية تُنجزها كندا، وواحدة من أسرع الاتفاقيات ضمن برنامج الشراكات ‏الاقتصادية الشاملة للإمارات‎.‎

وتفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات والتجارة في قطاعات ‏استراتيجية تشمل الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطيران، والأغذية ‏والزراعة، والمعادن الحيوية، إلى جانب خفض الرسوم الجمركية وتوسيع ‏النفاذ المتبادل إلى الأسواق‎.‎

وتسهم الاتفاقية في تعزيز التجارة غير النفطية بين البلدين، التي بلغت 4.2 ‏مليارات دولار في 2025، وتدعم تدفقات استثمارية بمليارات الدولارات نحو ‏مشاريع كبرى في الموانئ والمناجم ومراكز البيانات‎.‎

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