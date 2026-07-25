مباحثات سورية أوروبية لدعم القطاع الزراعي ‏ودعم المرأة الريفية

دمشق-سانا‏

بحث رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن مع ‏مدير برامج الزراعة والتنمية الريفية في بعثة الاتحاد ‏الأوروبي لدى ‏سوريا كير ان لون، سبل تعزيز التعاون ‏المشترك لدعم القطاع الزراعي، وتمكين المرأة الريفية، ‏وتوسيع المبادرات التنموية ‏الرامية إلى تنشيط الإنتاج ‏الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي‎.‎‎ ‎

وأكد الجانبان، خلال لقاء عقد في مقر الغرفة بدمشق ‏أمس الجمعة، أهمية القطاع الزراعي في سوريا باعتباره ‏إحدى الركائز ‏الأساسية للاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن ‏الغذائي، وضرورة مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية التي ‏تبدأ من الريف، وتشمل ‏تأمين مستلزمات الإنتاج، ‏وتطوير قنوات تسويق فعالة للمنتجات الزراعية، بما ‏يسهم في تحسين واقع المزارعين وزيادة ‏الإنتاج‎.‎

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وأشار جنن إلى ضرورة إعادة إحياء القطاع الزراعي ‏بعد سنوات من التحديات التي أثرت في بنيته الإنتاجية، ‏لافتاً إلى أن ‏المنتجات الزراعية السورية تتمتع بجودة ‏عالية وقدرة تنافسية، وأن النهوض بالقطاع يتطلب تكاتف ‏الجهود، ودعم المشاريع ‏التنموية، وتعزيز الشراكات ‏مع الجهات المحلية والدولية‎.‎

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بدوره، أكد لون أن سوريا تمتلك مقومات زراعية ‏متنوعة، ولا سيما في إنتاج الخضار والفواكه ونباتات ‏الزينة، التي كانت ‏تحظى بحضور مميز في الأسواق ‏الخارجية، مشدداً على أهمية دعم المرأة الريفية وتعزيز ‏دورها في العملية الإنتاجية، لما ‏لذلك من أثر في تحقيق ‏التنمية المستدامة وتعزيز استقرار المجتمعات الريفية‎.‎

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يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع ‏التعاون بين المؤسسات الزراعية السورية والشركاء ‏الدوليين لدعم التعافي ‏بالقطاع الزراعي، حيث يركز ‏برنامج الزراعة والتنمية الريفية في بعثة الاتحاد ‏الأوروبي لدى سوريا على دعم هذا القطاع ‏وتعزيز الأمن ‏الغذائي، من خلال تنفيذ مشاريع لرفع كفاءة الإنتاج ‏الزراعي، ودعم سلاسل القيمة، وتمكين المرأة الريفية ‌‏والشباب، إلى جانب تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على ‏مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، وذلك بالتعاون ‏مع ‏المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والمحلية‎.‎



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