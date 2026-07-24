الصين تضيف 14 كياناً أوروبياً إلى قائمة مراقبة الصادرات

بكين-سانا

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، إضافة 14 كياناً من الاتحاد الأوروبي إلى قائمة مراقبة الصادرات، وذلك “لحماية الأمن القومي والمصالح الوطنية، والوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بعدم الانتشار النووي”.



وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”: إنه بموجب القرار “يُحظر على شركات التصدير تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى 14 كياناً وشركة أوروبية” من بينها شركات “لافيرت غروب” الإيطالية لتصنيع المحركات الكهربائية، و”راينميتال” الألمانية لصناعة الأسلحة و “آي إتش سي” الهولندية لبناء السفن، التي تنتج معدات ثقيلة للاستخدام البحري.

كما يُحظر بحسب القرار الذي دخل حيّز التنفيذ اليوم، على المنظمات والأفراد الأجانب نقل أو تزويد هذه الكيانات بمواد ذات استخدام مزدوج مصدرها الصين، وأكدت الوزارة على ضرورة وقف أي أنشطة جارية ذات صلة فوراً.

وقال متحدث باسم الوزارة: إن هذه الإجراءات جاءت رداً على إجراءات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على 14 شركة من البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ، ضمن أحدث حزمة عقوبات فرضها على روسيا، مضيفاً أنّ هذه الإجراءات اتخذت وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك قانون مراقبة الصادرات الصيني ولائحة مراقبة الصادرات الخاصة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج.

يشار إلى أن المواد ذات الاستخدام المزدوج هي سلع أو تقنيات أو خدمات يمكن استخدامها لأغراض مدنية أو عسكرية، أو للمساهمة في تعزيز القدرات العسكرية، ولا سيما في تصميم وتطوير وإنتاج واستخدام أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.