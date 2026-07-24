تباطؤ نمو القطاع الخاص في الهند إلى أدنى مستوى منذ عام 2022

Z4ZCOKBAXFMJLDPZNLYO6OR36Y تباطؤ نمو القطاع الخاص في الهند إلى أدنى مستوى منذ عام 2022

نيودلهي-سانا

تباطأ نمو القطاع الخاص في الهند خلال تموز الجاري إلى أضعف وتيرة له منذ آذار 2022، متأثراً بظروف السوق الصعبة والضغوط التنافسية وتراجع الطلب المحلي، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك إتش إس بي سي.

ونقلت وكالة آني الهندية اليوم الجمعة عن البيانات، أن مؤشر الإنتاج المركب في الهند انخفض إلى 54.3 نقطة في تموز، مقابل 57.1 نقطة في حزيران، مسجلاً أبطأ توسع في نشاط القطاع الخاص منذ أكثر من أربع سنوات.

وأوضحت أن التباطؤ جاء نتيجة ضعف نمو المبيعات والإنتاج، ولا سيما في قطاع الخدمات، إضافة إلى إلغاء بعض الطلبيات وانخفاض استفسارات العملاء ونقص بعض المواد الخام.

وأشارت في المقابل إلى استمرار نمو طلبات التصدير ومواصلة الشركات زيادة أعداد الموظفين، مع ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات.

وأوضحت البيانات أن قطاع التصنيع أظهر بعض التحسن خلال الشهر الجاري، مع زيادة أنشطة الشراء وتحسن أداء الموردين، فيما بقي ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع الخدمات عاملين رئيسيين وراء تراجع وتيرة نمو القطاع الخاص.

الشعار يبحث في إدلب واقع القطاعين التجاري والصناعي ويؤكد دعم الاستثمار
غوتيريش يعلن تشكيل فريق عمل دولي لتسهيل التجارة عبر مضيق هرمز
المفوضية الأوروبية تطلق دعوة لتمويل مشاريع طاقة عابرة للحدود بقيمة 600 مليون يورو
الوزير برنية يستعرض جهود سوريا في تعزيز الشفافية والمساءلة أمام منتدى المالية العامة
وزير المالية يطرح خطة إصلاح شاملة للمصارف العامة بسوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك