تباطؤ نمو القطاع الخاص في الهند إلى أدنى مستوى منذ عام 2022

نيودلهي-سانا

تباطأ نمو القطاع الخاص في الهند خلال تموز الجاري إلى أضعف وتيرة له منذ آذار 2022، متأثراً بظروف السوق الصعبة والضغوط التنافسية وتراجع الطلب المحلي، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك إتش إس بي سي.

ونقلت وكالة آني الهندية اليوم الجمعة عن البيانات، أن مؤشر الإنتاج المركب في الهند انخفض إلى 54.3 نقطة في تموز، مقابل 57.1 نقطة في حزيران، مسجلاً أبطأ توسع في نشاط القطاع الخاص منذ أكثر من أربع سنوات.

وأوضحت أن التباطؤ جاء نتيجة ضعف نمو المبيعات والإنتاج، ولا سيما في قطاع الخدمات، إضافة إلى إلغاء بعض الطلبيات وانخفاض استفسارات العملاء ونقص بعض المواد الخام.

وأشارت في المقابل إلى استمرار نمو طلبات التصدير ومواصلة الشركات زيادة أعداد الموظفين، مع ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات.

وأوضحت البيانات أن قطاع التصنيع أظهر بعض التحسن خلال الشهر الجاري، مع زيادة أنشطة الشراء وتحسن أداء الموردين، فيما بقي ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع الخدمات عاملين رئيسيين وراء تراجع وتيرة نمو القطاع الخاص.