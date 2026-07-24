أدنوك تطرح شحنات نفط خام للبيع في السوق الفورية

سنغافورة-سانا

طرحت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” سابع عطاء لها منذ بداية حزيران الماضي لبيع شحنات من النفط الخام في السوق الفورية، مع تحديد فترات تحميل تمتد من آب حتى تشرين الأول المقبل، في ظل استمرار التوترات واضطرابات حركة الشحن في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن مصادر تجارية قولها: إن “أدنوك” رفضت تلقائياً أي عروض من المشترين تقل عن السعر المطلوب، مشيرةً إلى أن الموعد النهائي لتقديم العروض حُدد في 27 تموز، على أن تبقى سارية حتى 29 من الشهر نفسه على الأقل.

وأوضحت المصادر أن المشترين يمكنهم تحميل الشحنات من موانئ إماراتية داخل الخليج، بينها زركوه وجزيرة داس، أو من ميناء الفجيرة الواقع خارج الخليج، إضافة إلى إمكانية نقل النفط عبر عمليات تحويل من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل الفجيرة أو ماليزيا.

وفي العطاءات السابقة، باعت “أدنوك” أكثر من 74 مليون برميل من النفط الخام لشركات تكرير وتجار، مستفيدة من أسطول سفن ينقل النفط خارج الخليج إلى ناقلات أخرى في خليج عمان.

وفي 22 حزيران الماضي رفعت “أدنوك” مبيعاتها الفورية من النفط الخام خلال شهر حزيران الجاري إلى ما لا يقل عن 48 مليون برميل، بعد إتمام بيع 18 مليون برميل ضمن ثالث عطاء تطرحه هذا الشهر.