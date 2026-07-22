اجتماع سوري–تركي في أنقرة لبحث التبادل التجاري ومشروع المنطقة الحرة في إدلب

أنقرة-سانا

عقد وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، برئاسة قتيبة بدوي رئيس الهيئة، مباحثات موسعة مع وزير التجارة التركي عمر بولاط في العاصمة أنقرة، بحضور القائم بالأعمال في السفارة السورية فادي القاسم، تناولت واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها الوفد السوري إلى تركيا.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن الجانبين السوري والتركي بحثا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً، بما ينسجم مع الإمكانات المتاحة، والمصالح المشتركة للشعبين السوري والتركي.

وتناول الاجتماع آليات زيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل حركة البضائع والشاحنات عبر المنافذ الحدودية، وتطوير حركة الترانزيت، ومعالجة التحديات التي تواجه التجار والمستوردين والمصدّرين، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة والموانئ الجافة.

تبسيط الإجراءات الجمركية

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين، والعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، وتسريع انسيابية حركة التجارة، بما يعزز موقع سوريا وتركيا ضمن مسارات التجارة والنقل الإقليمية، ويسهم في ربط الأسواق العربية بالأسواق التركية والأوروبية.

وعقب الاجتماع حضر الوفدان المنتدى الاستثماري السوري التركي، الذي نظمته شركة “بوماكو” التركية، في إطار التعريف بمشروع المنطقة الحرة التجارية والصناعية والميناء الجاف في محافظة إدلب الذي وقع في شهر أيار الماضي، واستعراض الفرص المتاحة أمام الشركات ورجال الأعمال للمشاركة في تنفيذ المشروع وتطويره وتشغيله.

شراكة فاعلة في البناء والتنمية

وأكد بدوي في كلمة له خلال المنتدى أن العلاقات السورية التركية تستند إلى روابط تاريخية واجتماعية واقتصادية عميقة، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال بهذه العلاقات إلى شراكة فاعلة في مجالات البناء والتنمية والاستثمار والإنتاج.

وأوضح بدوي أن مشروع المنطقة الحرة والميناء الجاف في محافظة إدلب يمثل مشروعاً استراتيجياً وإقليمياً، نظراً إلى موقعه القريب من الحدود السورية التركية ومنفذ باب الهوى، وعند تقاطع الطريقين الدوليين (M4) و(M5)، بما يؤهله ليكون مركزاً للصناعة والتجارة والتخزين والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير.

ودعا بدوي الشركات التركية، ورجال الأعمال والمستثمرين إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، والدخول في شراكاتٍ سورية تركية جادة وطويلة الأمد، مبيناً استعداد الهيئة لمرافقة المستثمرين، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، ومعالجة العقبات التي قد تواجه مشروعاتهم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

المراحل التنفيذية لمشروع المنطقة الحرة في إدلب

في السياق، قدّم المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة أحمد الضامن عرضاً تفصيلياً حول مشروع المنطقة الحرة في إدلب، تناول فيه موقع المشروع ومكوناته الأساسية ومراحل تنفيذه، والأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية المزمع إقامتها فيه، إلى جانب المزايا والحوافز التي ستُقدَّم للمستثمرين والفرص المتاحة أمام الشركات للمشاركة في المشروع.

وحضر المنتدى من الجانب التركي رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجيكلي أوغلو، ويوسف حسن خلاوي الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية ورئيس مجلس إدارة شركة بوماكو التركية، إلى جانب ممثلين عن الغرف التجارية والصناعية، وعددٍ من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين.

يُذكر أن وفداً سورياً يضم الهيئة العامة للمنافذ والجمارك واتحاد غرف التجارة يجري زيارة رسمية إلى تركيا بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وبحث فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين.

وشملت الزيارة مباحثات مع شركة بوماكو التركية وغرفة الملاحة البحرية في إسطنبول، إضافة إلى لقاءات مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، تناولت الخطوات التنفيذية لمشروع المنطقة الحرة في إدلب، وآليات جذب الشركات ورؤوس الأموال للمشاركة في تطويرها وتشغيلها، والفرص المتاحة للاستثمار في المناطق الحرة السورية والتسهيلات التي تعمل الحكومة السورية على توفيرها للمستثمرين.