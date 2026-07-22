تراجع معظم بورصات الخليج مع تصاعد الحرب

CJRQU4OKJNNERLW5NFFAPDUKPA تراجع معظم بورصات الخليج مع تصاعد الحرب

عواصم-سانا

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الأربعاء، في ظل قلق المستثمرين من تصعيد الحرب بعد أن شنت القوات الأمريكية هجمات على أهداف عسكرية إيرانية لليلة الحادية عشرة على التوالي.

ووفقاً لوكالة “رويترز” انخفض المؤشر الرئيسي في دبي 0.5 % متأثراً بهبوط بلغ 1.7 % في سهم “بنك الإمارات الوطني” قبل إعلان أرباحه للربع الثاني.

وارتفع سهم شركة “دو الإمارات للاتصالات المتكاملة” 0.8 % إذ من المقرر أن تعلن الشركة عن نتائج أعمالها الفصلية وفي أبو ظبي تراجع المؤشر 0.1 %.

وانخفض المؤشر القطري 0.4 % متأثراً بخسارة سهم “بنك قطر الوطني” 0.9 %.

في حين صعد المؤشر القياسي السعودي 0.7 % مدعوماً بارتفاع سهم “البنك الأهلي السعودي” 2.8 %.

وانخفض المؤشر البحريني 0.1 % ونزل المؤشر الكويتي بالنسبة نفسها أيضاً في حين ارتفع المؤشر العماني 0.3 %.

ولا تزال أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عرضة للمخاطر الجيوسياسية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية واضطرابات حركة النقل البحري.

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