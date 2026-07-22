بولاط: تركيا تستهدف رفع التبادل التجاري مع سوريا إلى 10 مليارات دولار

أنقرة-سانا

كشف وزير التجارة التركي عمر بولاط، اليوم الأربعاء، عن وصول حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا إلى 3 مليارات و750 مليون دولار العام الماضي، مسجلاً نمواً قياسياً تجاوز 40 % وسط تطلعات لرفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار.

ونقلت وكالة ” الأناضول” عن بولاط قوله خلال مشاركته في اجتماع بعنوان “المناطق الحرة التجارية والصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار” في العاصمة أنقرة: إن ” تركيا وسوريا تواصلان العمل لتحقيق هدف رفع حجم التجارة الخارجية بينهما إلى 10 مليارات دولار”.

كما أكد الوزير التركي في هذا السياق، عزم البلدين على “زيادة الإنتاج والاستثمارات، إلى جانب تعزيز وتوسعة وتحديث المعابر الجمركية البرية وخطوط النقل البحري، بما يسهم في تنمية حركة التجارة بينهما”.

وأشار بولاط، إلى أن ” حركة التجارة وعبور المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين مستمرة دون انقطاع” لافتاً إلى أن “العمل يتواصل بوتيرة متسارعة لافتتاح معبر نصيبين – القامشلي، الواقع في أقصى شرق الحدود أمام حركة التجارة والمسافرين وعبور الترانزيت قبل نهاية العام”.

وبين وزير التجارة التركي، أن “انطلاق حركة الترانزيت بين تركيا وسوريا فعلياً منذ نيسان الماضي أسهم في تنشيط التجارة مع لبنان والأردن والعراق والسعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين”، ورأى أن ذلك “يمثل تطوراً إيجابياً”.

وشدد بولاط على “أهمية توسيع وإنشاء ممرات جديدة للنقل البري، إضافة إلى ممرات لنقل النفط والغاز الطبيعي تمتد من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، في ظل الانقطاعات التي شهدتها المنطقة بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز”.

ولفت الوزير التركي، إلى أن “حكومتي البلدين أحرزتا تقدماً في تسريع حركة تجارة الترانزيت مع دول الخليج” مذكراً بأن ” حركة الترانزيت عبر السعودية المتوقفة منذ نحو 14 عاماً وكذلك عبر سوريا والأردن استؤنفت بصورة منتظمة اعتباراً من 15 نيسان”.

وكان وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا، قد وقعوا في العاصمة الأردنية عمان في السابع من نيسان الماضي مذكرة تفاهم لتطوير قطاعات النقل والربط اللوجستي وذلك بهدف وضع أساس لانطلاق مشاريع استراتيجية كبرى بما يعزز حركة نقل البضائع والركاب وزيادة إمكانات التصدير وعائدات الترانزيت وتنشيط الموانئ وتوسيع الأسواق وفتح آفاق جديدة أمام حركة الشحن بين تركيا وسوريا والأردن