الأسهم الأوروبية تتراجع مع انخفاض قطاع التكنولوجيا

لندن-سانا

تراجعت الأسهم الأوروبية قليلاً اليوم الأربعاء، متأثرة بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا في ظل حالة من الحذر تسود قبل إعلان ‌نتائج شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، بينما لا يزال المستثمرون يراقبون تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجع 0.3 بالمئة إلى 641.12 نقطة بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش.



وسيترقب المستثمرون نتائج ⁠شركتي ألفابت وتسلا بحثاً عن أي مؤشرات عما إذا كانت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا يزال أمامها مجال للمزيد من الصعود.



وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة على المؤشر ستوكس 1.7 بالمئة، ونزل سهم سويتك 2.3 بالمئة وسهم أيكسترون 2.6 بالمئة. وربح قطاع الطاقة 0.4 بالمئة.



ونزل سهم بنك سانتاندر الإسباني 1.3 بالمئة رغم الإعلان ⁠عن ارتفاع صافي أرباحه الأساسية للربع الثاني 17 بالمئة.



وقفز سهم شركة هياب الفنلندية لتصنيع معدات ⁠مناولة الأحمال بأكثر من 10 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد زيادة الطلبيات في الربع الثاني.