صادرات اليابان ترتفع 19.3 بالمئة في حزيران بدعم من الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي

طوكيو-سانا

ارتفعت صادرات اليابان للشهر العاشر على التوالي في حزيران الماضي، مدفوعة بضعف الين والطلب القوي المرتبط بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، رغم اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء.

وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة رويترز، قفزت قيمة الصادرات 19.3 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة توقعات السوق البالغة 18.6 بالمئة، بعد ارتفاع بلغ 16.8 بالمئة في أيار.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة 13 بالمئة، بينما زادت الشحنات إلى الصين 17.6 بالمئة.

وفي المقابل، قفزت الواردات 25.4 بالمئة، متجاوزة توقعات السوق البالغة 21 بالمئة، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام ومشتقاته بسبب اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز.

وسجلت اليابان عجزاً تجارياً بلغ 406.9 مليارات ين (2.49 مليار دولار)، مقارنة بتوقعات بعجز قدره 120 مليار ين.

وشكلت فواتير الواردات المرتفعة، التي تفاقمت بفعل ضعف الين، تحدياً لصناع السياسات في سعيهم لتحقيق توازن بين الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي.

ويستعد بنك اليابان لتثبيت أسعار الفائدة الأسبوع المقبل مع الإبقاء على سياسة التشديد النقدي، في ظل تأثيرات ضعف الين وارتفاع أسعار الطاقة على الضغوط التضخمية وتعقيد الموازنة بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.