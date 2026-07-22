شركة سي.إم.إيه سي.جي.إم تطبق رسوماً إضافية على الوقود بعد ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً

باريس-سانا

أعلنت شركة سي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية للشحن فرض رسوم إضافية على الوقود اعتباراً من الأول من آب المقبل، عقب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود نتيجة تصاعد الأعمال القتالية في مضيق هرمز.

وذكرت الشركة على موقعها الرسمي أن تصاعد حدة المواجهات في المضيق خلال الأيام الماضية، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود، ما محا الانخفاض الذي شهدته الأسابيع السابقة، وتسبب بزيادة ملحوظة في تكاليف الوقود البحري في مختلف المناطق والقطاعات التجارية، الأمر الذي انعكس على التكلفة الإجمالية للنقل البحري.

وأوضحت أن الرسوم الإضافية، التي تتراوح بين 65 و165 دولاراً للحاوية، ستبقى سارية حتى إشعار آخر.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالمياً، وتشهد حركة الملاحة فيه اضطراباً متزايداً مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، ما يفاقم المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة والتجارة الدولية.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً متسارعاً منذ استئناف الجيش الأميركي ضرباته ضد مواقع إيرانية وفي محيط المضيق، بالتوازي مع تحذيرات دولية واقتصادية من تداعيات استمرار التصعيد على أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.