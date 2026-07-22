سلسلة فنادق “ميليا” الإسبانية توقف عملياتها في كوبا بسبب العقوبات الأميركية

مدريد-سانا

أعلنت مجموعة “ميليا” الإسبانية للفنادق وقف جميع عملياتها في كوبا نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدة أن “صعوبات بالغة” في ممارسة نشاطها هناك تفاقمت بفعل الضغط المتزايد من الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المجموعة قولها: إن العقوبات الأميركية الأخيرة على كوبا جعلت من “المستحيل فعلياً وقانونياً” الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار التشغيلي، مبينةً أنها ستعمل على ضمان انتقال سلس للعمليات بهدف الحد من تأثير القرار على الموظفين والموردين والعملاء.

كما قررت مجموعة “إيبيروستار” الإسبانية للفنادق وقف “كل عملياتها” في كوبا، وفق مصدر في قطاع السياحة، فيما اختفت حجوز الفنادق التابعة لها من موقعها الإلكتروني.

وكانت “ميليا”، التي تُعد من أكبر مشغلي الفنادق الأجنبية في كوبا بسعة تقارب 14 ألف غرفة، قد أعلنت مطلع حزيران الماضي توقفها عن تشغيل 15 من أصل 34 فندقاً في الجزيرة، لتنضم إلى شركات أجنبية أخرى اتخذت الخطوة ذاتها، دون أن تشير حينها إلى وضع الفنادق الـ19 الأخرى التي تديرها بالشراكة مع وزارة السياحة الكوبية.

وجاءت هذه التطورات عقب أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار الماضي بفرض عقوبات جديدة على كوبا تستهدف طيفاً واسعاً من الأفراد، وتهدد البنوك والشركات الأجنبية التي تتعامل معهم.