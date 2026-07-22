تراجع الين الياباني لأدنى مستوى له منذ أربعة عقود

طوكيو-سانا



استقر الين اليوم الأربعاء قرب أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أربعة عقود، مع صعود الدولار في ظل ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما أثار قلق المتعاملين من احتمال تدخل اليابان في سوق الصرف.



وذكرت رويترز أن الين بلغ خلال تعاملات نيويورك أمس الثلاثاء 163.24 للدولاراً، وهو أضعف مستوى له منذ أواخر 1986، واستقر عند 163.21 في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية.



ولامست عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ أيار الليلة الماضية عند 4.64 بالمئة واستقرت حول هذا المستوى في بداية التداول الآسيوي، ما أدى إلى الضغط على الين كما دفعت أسعار الفائدة المنخفضة والمخاوف الأخيرة بشأن وضع اليابان المالي الين إلى الانخفاض المستمر على مدى سنوات.



وتدخلت اليابان بقوة في سوق العملات في نيسان وأيار بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الين حاجز 160.